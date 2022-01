Fredagssinglr’: Luster – As You Are

For i dag udkommer nemlig “As You Are”, der er anden single fra københavnske Luster; soloprojektet for multiinstrumentalist og sanger Jacob Haubjerg, som også kan skrive sin medvirken i The Savage Rose, Palace Winter og Sleep Party People på CV’et.

“As You Are” handler i bund og grund om, hvordan spejle kan være ondskabsfulde. Overført – naturligvis – om selvransagelse og selvkritik, men lyrisk er nummeret helt enkelt fortalt fra spejlets egen synsvinkel, som en næsten Snehvide-agtig, levende figur, der taler til personen foran sig: »If there’s more just ask me / I’m on the wall reflecting.«

Den spydige tekst understøttes af et vildt virvar af instrumenter: Massive glamrock-guitarer, et strygerarrangement og en klokke, der ville lyde som juleaften, hvis det ikke var, fordi den klinger mørkt og faretruende.

På PRESSURE har Haubjerg igen arbejdet sammen med Anders Bach og Brian Batz på at skabe unikke soniske rum, der skal undersøge temaer om forvrænget kommunikation og forbindelse i en digital, moderne verden.

“As You Are” er ligeså dyster, som den er fængslende, og den giver en fascinerende invitation ind i Lusters univers. Og når du har hørt den, kan du passende også lytte til første udgivelse fra den kommende plade; dobbeltsinglen “Burn All Your Bridges/Weight of Your Words”.

PRESSURE udkommer 13. maj 2022 på Crunchy Frog.