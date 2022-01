Fredagssinglr’: Vein.fm – The Killing Womb

Vi skulle ikke nemlig nå særlig langt ind i 2022, før vi også fik løftet for, hvad Bostons Vein.fm (tidligere Vein) har brugt de forgangne to pandemiår på – udover navneskiftet og remix/opsamlingsalbummet Old Data in a New Machine Vol. 1.

Nu er de nemlig klar med “The Killing Womb”, der agerer singleforløber forud for bandets anden fuldlængdeudgivelse, som får titlen This World Is Going to Ruin You.

På “The Killing Womb” kunne man måske hurtigt forledes til at tro, at Vein.fm har brugt den seneste tid på at lytte mere end rigeligt til et band som Code Orange (og især deres seneste plade, Underneath), hvor der kyles omkring med hektiske riffs og breaks i ét væk. Men omvendt føles den korte førstesingle alligevel ikke helt fjern fra tendenserne fra gruppens tidlige EP’er samt debuten, Errorzone.

Som visuelt supplement har bandet desuden allieret sig med Max Moore, (der også har produceret videoer for netop Code Orange samt Knocked Loose og A Day to Remember), i en gore-fyldt herlighed, der på ingen måde skorter på hverken blod, små huse eller store sakse.

——————————

This World Is Going to Ruin You udkommer 4. marts.