Fredagssinglr’: Calexico – El Mirador

For lige knap 25 år siden kom trommeslager John Convertino med i Giant Sands skæve ørkenrockunivers. Giant Sand var den her slyngelklub, hvor Howe Gelbs musikalske venner kom og hang ud og gennem tiden indspillede et hav af albums. I 1991 kom også Joey Burns med – dengang på bas – og selvom Burns og Convertino debuterede med deres eget projekt Calexico i 1995, var de med i Giant Sand frem til start-00’erne, hvor Howe Gelb og Giant Sand blev et delvist dansk projekt. Men det er en anden historie.

Ligesom Giant Sand er også Calexico rundet af den her skønne blanding af americana og støvet ørkenrock, men derudover flirter de med en mexicansk og sydamerikansk lyd. Noget tex-mex/mariachi-agtigt. der tilfører musikken noget eksotisk og giver et meget luftigt og filmisk element til herlighederne. Også gruppens seneste single, ”El Mirador”, er filmisk og inciterende. Tag bare åbningen af nummeret samt hele den animerede og lettere syrede video af Elefanto og Mero Estudio med fyrtårnet, der hjælper de nødstedte sjæle, som gennemgående element. Nummeret igennem veksles der mellem spansk og engelsk vokal, når den guatemalanske singer/songwriter Gaby Moreno gæster og synger et vers, mens den heftige guitarsolo spilles af italienske Alessandro Stefana.

Der er med andre ord dømt støvet rock med mariachirytmner at vugge ind i weekenden på. En vuggende cumbia, som de ellers kun serveres i Bogotás sidegader, hvorfra Cumbiaen har bredt sig; og nu altså også til Calexico. Og det er med besnærende rytmer, violin, træblæsere og percussion at de serverer noget vitalt, som næsten også peger på et revitaliseret og forbavsende friskt band.

Sidst vi hørte til Calexico, var desuden på det ganske glimrende julealbum Seasonal Shift fra 2020 og i deres andet samabejde med Iron & Wine på albummet Years to Burn fra 2019. Men sådan et helt reelt Calexico album skal vi tilbage til 2018 for at finde. Derfor er det også en fornøjelse at lytte til “El Mirador”, der samtidig også er titelnummeret fra gruppens kommende album – og det lover rigtig godt for, hvad vi har i vente.

El Mirador udkommer 8. april på Anti-