Fredagssinglr’: EarthGang – Amen

Hiphop-duoen EarthGang – bestående af de farverige rappere Johnny Venus og Doctur Dot – er endelig ude med deres længe ventede album Ghetto Gods, som er duoens første egenhændige udspil siden Mirrorland, der blev udgivet i 2019.

I den forbindelse har det energiske Atlanta-ensemble udgivet deres tredje forsmag på albummet, nemlig nummeret “Amen”, der er lavet i samarbejde med R&B-kunstneren Musiq Soulchild. Og ikke overraskende er “Amen” endnu et legesyg og tempofyldt nummer, hvilket i årevis har været blandt EarthGangs største styrker. Duoen forstår nemlig at sætte fut under en fest, selv når de behandler introspektive og samfundskritiske emner som på linjerne: »If I ever catch a case it’s ’cause I clapped a racist / Pardon my lateness, I was comin’ into my greatness.«

Akkompagneret af Musiq Soulchild får nummeret et tiltrængt R&B- og soultouch, der både klæder den larmende karisma fra Johnny Venus og Doctur Dot og løfter “Amen” op fra dens traprødder.

Ghetto Gods skulle i første omgang have været ude allerede d. 28 januar, men ifølge rapduoen så blev albummet ikke clearet i tide, hvilket var skyld i en udsættelse. EarthGang har dog i årene mellem Mirrorland og Ghetto Gods haft ret så travlt med det kollaborative album Revenge of the Dreamers med Dreamville-pladeselskabet samt Spilligion-albummet i samarbejde med Spillage Village-kollektivet.

Ghetto Gods er ude i dag, 25. februar, og EarthGang kan opleves to gange i Danmark i 2022 på deres BIODEGHETTABLE TOUR, hvor de gæster Train i Aarhus og Amager Bio i København henholdsvis d. 17 og 18. december.