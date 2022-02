Fredagssinglr’: Father John Misty – Q4

I årets første dage annoncerede garvede Josh Tillman femte album for sit Father John Misty-alias. Chloë and the Next 20th Century hedder pladen, der udkommer efter fire års stilhed på albumfronten, hvor Tillman kun har givet lyd fra sig gennem et par singler i 2020 og gennem co-writing for Post Malone. Nu er anden single, ”Q4”, så ude, og man må absolut sige, at Tillman også satser på et “next 20th century” på den musikalske front.

Ligesom på single-forløberen ”Funny Girl” har Tillman igenn valgt at inddrage hele symfoniorkesteret på ”Q4”, men hvor forgængerens bittersøde sjæler satte gang i 50’er-Hollywood-fornemmelserne, har Tillman på ”Q4” spolet et årti frem og har denne gang taget fat i barok 60’er-orkesterpop. Store strygere og et fremtrædende cembalo falder ind i et traditionelt og poppet sangskrivningsformat, der placerer ”Q4” et sted mellem The Beach Boys og Elton John.

Med ”Q4” følger også en video instrueret af Grant James, som også tidligere har været samarbejdet med Father John Misty. Videoen er konstrueret som en forlænget intro til en spillefilm omhandlende den fiktive hovedperson Simone Cadwell, som stjæler sin afdøde søsters historie til sine egne memoirer og formår at ødelægge både sin litterære karriere og forhold til sin familie – alt sammen absurdt og kryptiskt pakket ind mellem linjerne.

Noget tyder på, at vi kan forvente flere idiosynkratiske fortællinger pakket ind i et tværmedialt puslespil, efterhånden som singlerne til Chlöe and the Next 20th Century slippes løs – alt sammen i vanlig Father John Misty stil, nu bare med et orkester i ryggen.

Chloë and the Next 20th Century udkommer 8. april på Sub Pop.