Fredagssinglr’: Mørkt Stof – Havet og mig

Mørkt Stof, som består af Jacob Koefod, Sebastian Zieler, Søren Uttenthal Nørbjerg, Lasse Funch Sørensen og Christian Aumayr, varsler nu udgivelsen af deres anden EP, Mindets materie. Forud for EP’en har bandet allerede udsendt den første single, “Sukker”, og i dag udkommer så andensinglen, “Havet og mig.”

Mindets materie er indspillet live i studiet og på analoge bånd, og bandet mener selv, at det har givet de fire numre en vis magi og intensitet, da man som band ikke har lige så mange chancer med analoge bånd som med digitale indspilninger.

“Havet og mig” er et langsomt og eftertænksomt nummer, som folder sig ud og overrasker hen mod slutningen. Den første del af nummeret er domineret af den næsten poetiske lyrik fra Jacob Koefods indlevende vokal. Det er på én gang simpelt – næsten naivt – men samtidigt nøgen og sårbart. Den lidt særlige, langsomme stemmeføring ledsages af sagte guitarspil, hvilket spiller særdeles godt sammen, mens guitaren gradvist kommer længere frem i lydbilledet og bliver mere rocket. Langsomt bliver det mere spændende, for som man når at tro, at nummeret langsomt dør ud, kommer der en stille, dog prog-rocket guitaroutro, som faktisk er det bedste moment på hele nummeret.

I følge Mørkt Stof handler “Havet og mig” om tålmodighed, om at agere som et tålmodigt hav, for at en anden har et sted at lade sin storm rase ud – noget, der er nødvendigt, uagtet om det er særlig behageligt. Og den handling afspejles godt i nummerets udvikling og forskellige niveauer af ro og volume; som bølger, der raser mod brændingen og derefter stille flader ud.

Selvom både “Sukker” og “Havet og mig ” er langsomrock, som bandet selv beskriver det, viser “Sukker” flere markante tænder med den næsten Weezer-lydende guitar, hvor “Havet og mig” er noget mere udefinerbar.

Det bliver spændende at høre, hvilken retning de sidste to numre på EP’en går i.

Mindets materie udkommer 18. marts.