Shiny Darkly: »I dag er mørket mere ægte«

Vi mødes på 90’eren. Et klassisk værtshus på Frederiksberg, der ikke har ændret interiør, siden det blev indviet i 1916. Der bliver ikke spillet musik derinde. Meget belejligt når man skal interviewe. Dog er det ikke noget, forsanger/guitarist Kristoffer Bech og trommeslager Mads Lassen, der i dag udgør Shiny Darkly, havde tænkt synderligt meget over, da de foreslog beværtningen.

»Det er et godt mødested, fordi man kan ryge indenfor,« siger Bech med et smil som noget af det første, da vi starter snakken.

Sidst bandet udgav musik og spillede koncerter var de tre, men trioen er sidenhen blevet en duo, og den 4. februar udkommer så EP’en HEAVYY. Den seneste fuldlængdeudgivelse, Bronze, udkom i 2018, og bassisten Oliver Matthew Volz forlod ensemblet for to år siden – intet ondt blod dér i øvrigt. Siden da har Shiny Darkly skrevet og indspillet en masse nye sange. Men hvorfor har de så har valgt at udgive en EP med blot seks sange?

»Da vi er en duo nu, ville vi gerne tage det tilbage til, hvor vi startede. Vi startede i sin tid med at udgive en EP. Det er godt fundament – en ny palette, « forklarer Bech og fortsætter: » Bronze var meget studieagtig; vi nærmest skrev sangene i studiet. HEAVYY er tilbage til øvelokalet.« Han tager en pause for at overveje sine ord, imens Lassen tager over:

»Det er en reaktion, på at vi er en mand færre – bare mig og Kris – og vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle lave musik fra bunden. Det er også det, man kan høre. Der er en umiddelbarhed og spontan impulsivitet i numrene.«

Bech undskylder på et tidspunkt, at de er lidt rustne, da de ikke er blevet interviewet længe. De virker dog velovervejede med en bevidsthed om at udtrykke sig så klart som muligt. En præcision, der går igen i bandkammeraternes interne pingpong, som vidner om, at de altså har spillet musik sammen i mere end 10 år. De har et bånd, der ikke sådan brydes, bare fordi bandkonstellationen er decimeret med 33 procent.

»Det gik ret hurtigt, fra Oliver smuttede, til at Kris og jeg var enige om, at bandet ikke var afsluttet. Der var noget energi at hente endnu,« siger Lassen.

»Det har givet en fornyet energi og overskud. Sådan er det jo med ens liv – der sker nogle ændringer, og så må man tage den derfra,« uddyber Bech.

De to venner i Shiny Darkly kan ikke klart sige, om det, at de nu kun er to mennesker, der skal blive enige om, hvad der lige svinger, har gjort det nemmere at lave musik. Men det har i hvert fald ikke gjort det sværere, og dynamikken har da været anderledes slår Lassen fast:

»Numrene er kommet meget let, og det har været en mere effektiv og hurtig proces end før. Rent kreativt har det bare givet mening og føltes naturligt.«

Det bliver sagt med en stolt tilfredshed. Det ligger implicit, at selvom sangene er opstået naturligt igennem øvelokale-jams, så har Shiny Darkly præsteret på en anden måde en før; nået et kunstnerisk mål i form af lave musik på en organisk, mindre tilrettelagt facon. Lassen læner sig tilbage og fejrer med en tår øl.

Knuste hjerter dør aldrig

Så langt så godt. Musikken er kommet til dem – strømmet igennem deres blodbaner, om man vil. Men det er vist kun halvdelen af historien; for hvad ligger der til grund for skaberkraften i de her to rockmusikere? Jeg forventer, at jeg nærmest skal trække det ud af dem, men får i stedet klart svar: EP’en blev til ud af noget så universelt og opslidt som knuste hjerter.

»Da vi var i gang med at indspille, var vi begge to i en breakup-periode, som, jeg synes, afspejler sangenes melankoli. “Heavenly” er en form for ballade, vi begge har et lidt specielt forhold til, fordi det var en ret øm periode. Jeg skrev teksten som en afspejling af min og Mads’ private situation. Så man kan godt kalde det en breakup-sang,« siger Bech med en nonchalance, der fortæller mig, at han ingenlunde er betænksom ved at åbne sig op.

Der foregår en masse i lokalet omkring os, hvilket til gengæld tydeligt irriterer bandet og mig selv for den sags skyld. Et hold journalister med tv-kamera er ligeledes i gang med et interview, og jeg spørger dem, om de snart er færdige, eller vi skal rykke ind i det tilstødende lokale. De understreger heldigvis, at de er ved at pakke sammen. Så meget for at vælge den rolige bar. Da vi genoptager samtalen, åbner Bech noget mere op.

»Nogle af sangene bærer også præg af den isolation, der har været. Der er nogle karakterer – som tager udgangspunkt i mig selv og mine sindstilstande – der sidder og dikterer, hvordan den nye verden skal være. De danner sig nogle billeder, nogle hallucinationer,« siger han.

HEAVYY åbner med det hektiske, forventningsfulde nummer ”Big Day”, og Bech forklarer, at det tager udgangspunkt i en følelse af, at man har regnet det hele ud.

»Og det har man jo ikke,« griner han og fortsætter: »Det er et brud med ens komfortzone. Den følelse ligger til grund for alle sangene.«

Det lader til at være en lettelse for Bech at få aflæsset sit indre igennem musikken, som han og Lassen kalder både melankolsk, håbefuld og manisk. Sangene er bevidst gjort ekstremt kontrastfyldte for at afspejle tilværelsen så sandfærdigt som muligt.

»Det er bare sådan at leve. Særligt som musiker er man nogle gange helt oppe, og andre gange er det fuldstændig lort. Der er hele tiden noget manisk glæde, og så er der noget mørke, der ulmer,« siger Lassen og får det til at lyde som et motto for undergrundsmusikere verden over, hvis økonomiske grundlag og arbejdsvilkår typisk er noget usikre.

Ærlighed varer længst

Bruddet med komfortzonen er ikke kun til stede i Bechs lyrik; det går igen i produktionen af musikken. Tidligere tiders Shiny Darkly-vokal var dækket i rumklang og gemt bag en mur af støj, men på HEAVYY er vokalen tør og langt fremme i mixet.

»Det har været en komfort at gemme sig bag en masse lyd førhen. Nu var tiden inde, til at vokalen og ordene kom meget mere frem,« siger sangeren.

Det er meget muligt, at de nye sange er kommet naturligt for Shiny Darkly, men der har været en klar lyst til at være mere ærlig og oprigtig. Den nye konstellation har givet et overskud, og sangene har bare ventet på at blive skrevet. Mørket, som stadig er at finde i bandets musik – omend i mindre grad end tidligere – kommer fra et reelt sted i de to musikere.

»I 2012, da vi var 21, var mørket bare spændende og fascinerende. I dag er mørket mere ægte. Det er lettere at relatere til. Den første EP var meget ensidig mørk. Der dyrkede vi, hvor dystert det kunne blive. Nu er det mere ærligt, fordi det er mere skrøbeligt og relaterer sig mere til os selv,« siger Lassen om sangskrivningsprocessen, der både afspejler livets op- og nedture, og fortsætter:

»Der har været noget nyt at hente. Noget vi kunne gribe fat i. Vi har et overskud, fordi vi bare er blevet bedre til at lave musik, til at lave numre, til at gå studiet, til det hele.«

Når man tænker på, at både kollegaforholdet og venskabet har udviklet sig og er blevet styrket igennem mere end 10 år, står det klart, at Shiny Darkly fortsat kommer til at være nysgerrige og skaberlystne mange år frem. Det er tydeligvis et band, der ikke lige sådan lægger sig selv i graven – der er simpelthen for meget at hente.

»Vi har så meget, vi stadig skal fortælle og vise,« fastslår Bech.

…bring it on.

Lave forventninger, høje ambitioner

10 år på den danske undergrundsrockscene kommer derfor ikke overraskennde med en masse erfaringer. Shiny Darkly er stadigvæk ambitiøse, sultne på at lave ny musik og hungrende efter at spille live, men med fire udgivelser og utallige livekoncerter bag sig, indtræffer også en accept af og forståelse for branchens kyniske realitet. Det er ikke sikkert, at man nogensinde rykker op fra spillestederne med kapacitet på et par 100 publikummer, men for de herrer Bech og Lassen spiller det ingen rolle for deres musikalske virke.

»Vi er færdige med at forvente for meget. Vi håber, at nogle af dem, der har hørt vores musik over en længere periode, bliver ved med at lytte, og at nogle nye opfanger pladen, så den bliver taget godt imod,« siger Lassen.

»Det skal ikke lyde, som om vi ikke er ambitiøse omkring det. Nogle gange kan for høje forventninger bare dræbe mere, end det gavner kreativiteten, produktiviteten eller humøret,« fortsætter han.

Bech er enig. Han vil ikke lade sig kontrollere af udefrakommende faktorer. Shiny Darkly er hans og Lassens projekt, og der er ingen forventninger eller reaktioner, der skal ændre måden, hvorpå de arbejder, konkluderer han stålsat, inden han skodder smøgen og slår den sidste tår øl ihjel.

»Vi sætter forventningerne utroligt lavt for at have ro til at gøre det, vi gør lige nu helt upåvirket. EP’en kommer ud, og så er det bare at lave noget nyt, som ikke læner sig op ad det. Så er man hele tiden er videre.«