Fredagssinglr’: Julie Doiron & Dany Placard – Lying

Det bliver nok ikke mere lo-fi soveværelses-indie end at lave et album med ens livsledsager, fordi man er fanget i isolation (…nej, vi er stadig ikke nået til bunds i plader, der er indspillet i 2020/21). Det canadiske kærestepar Dany Placard og Julie Doiron fik den – vel meget søde – idé at optage et album sammen i isolation, der skulle afspejle kærlighed og begær i en monoton hverdag. Resultatet er blevet til pladen med det meget passende navn Julie & Dany, hvorfra ”Lying” agerer andensingle.

Det er ikke første gang, Doiron og Placard arbejder sammen. Placards diskografi tæller primært singer-songwriting på fransk, hvor Doiron figurerer på hans udgivelser J’connais rien à l’astronomie og Astronomie (suite) fra henholdsvis 2020 og 2021, mens han omvendt ligeledes figurerer på Doirons plade I Thought of You fra 2021 i fornemt selskab med blandt andre Daniel Romano. Mest bemærkelsesværdigt i det fælles bagkatalog er dog nok Doirons medvirken på Mount Eeries Lost Wisdom-EP’er, hvilket også kan høres, da ”Lying” føles som gennemført DIY.

For selvom Doiron og Placard i yderst irriterende grad på ”Lying” har fundet ud af, at »lying«, »trying« og »crying« rimer, formår de alligevel at sælge førskolelyrikken på indie-charmen; musikken lyder nemlig også hjemmelavet og usleben i alle kanter. Den mest urokkelige rytme er en slasket hi-hat, en dulmende basrundgang er kastet ind her og dér, guitaren er skramlet – og man kan godt høre, at der er tale om direkte sovekammeroptagelser her.

Det fedeste ved nummeret er nok den lange bro, hvor der skrues op for guitarfeedbacken, og der tilsættes blokfløjte fra den værste krea-skuffe, hvilket tenderer mod det ironiske.

Heldigvis er det sød, lo-fi indie-pop/rock med et glimt i øjet, så hvis man er typen, der går rundt med en svaghed for dette eller bare kan godt lide Mount Eerie, så kan det godt være, at man bør give Doiron og Placards kæresteplade et lyt.

Julie & Dany udkommer 29. april via Simone Records.