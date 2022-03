Fredagssinglr’: Modest – Won’t Be The Last

Aarhusianske Modest annoncerer debutalbummet Friend med singlen ”Won’t Be The Last”, som med sin melankolske guitarlyd bygger videre på gruppens karakteristiske rockunivers.

Lige siden Modest bragede ind fra højre med den flotte EP Pretty Sure It’s Honest i 2017 har gruppen været et friskt pust på den danske musikscene med deres patosfyldte og uironiske tilgang til moderne rockmusik. Siden tog Aarhus-gruppen endnu et skridt fremad med den flotte EP For the Better, som redaktionen udråbte som en af årets bedste danske musikudgivelser i 2019.

Derfor har dagens annoncering af den kommende debutplade Friends været længe imødeset, og nyheden bliver naturligvis kun bedre af, at den følges op med en spritny single i form af ”Won’t Be The Last”. Her bygger orkestret videre på postpunk-tendenserne fra For the Better og bryder med de klassiske stadionrock-sangstrukturer, som kendetegnede særligt deres tidlige udgivelser.

Resultatet er et stramt opbygget rocknummer, som aldrig buldrer op til nogen decideret ekstatisk forløsning, men som i stedet bygger på med flere og flere elementer indtil den pludselig fader ud og bliver helt stille igen. Det resulterer i en nærmest kølig og distanceret fornemmelse, som flugter med sangens tematik omkring den følelse af fremmedgørelse, man kan opleve, når man behandler en dyb sorg. Noget som bandets forsanger og sangskriver selv har haft inde på livet, da han mistede sin mor og som derfor præger både albummet og singlen.

»Det er en form for ensomhed. Man føler sig som den eneste, der forstår. Det kan fylde meget for én i de situationer, hvor man bare ikke kan deltage, fordi man ikke kan lægge det alvorlige fra sig og bare være bekymringsløs og ung,« siger forsanger Julius Lykke i en pressemeddelelse om sangen.

Friends udkommer 6. maj og udgives af Part Time Records. Debutudgivelsen følges derefter op med en Danmarksturné i maj og juni – og hvem ved, måske også et par festivalkoncerter?