Fredagssinglr: All Hard Feelings – Skibidibi

Danmark har fået en ny alternativ hiphop gruppe, som ikke er bange for at snakke følelser.

All Hard Feelings er en ny spritny alternativ hiphopgruppe, som nu er klar med deres første singleudspil “Skibidibi”. Bandet, som består af Sebastian, Adam, Jesper og Martin, har en mission: Et opgør med tanken om, at det er andre, der skal gøre en glad. Hvis man alligevel ikke føler man passer ind, hvorfor skal musikken så?

«Vi har besluttet at stoppe med at jagte vores egen lykke i andre. At stoppe med at tænke på, at vores succes ligger i hænderne på andre end os selv, og at indse, at der ikke er nogen opskrift på det her lort og bare udleve rejsen og se, hvad der sker.»

Med de ord lancerer kvartetten deres projekt, som er lige præcis så fuld af følelser, som deres navn indikerer. Nummeret “Skibidibi” handler om, hvordan man kan overvældes af forskellige følelser, når et forhold afsluttes. Hvordan man kan føle, at man desperat prøver at holde fast for ikke at blive forladt. Følelserne af vrede, desperation og kærlighed bliver portrætteret både i musikken og den tilhørerne video.

Og følelserne er udgangspunkt for alt All Hard Feelings musik. De tager både små og store emner op, som familieforhold og den vrede, der kan følge med, den evige søgen efter kærlighed og hvordan psykisk sygdom kan manifestere sig selv i de små ting.

Genremæssigt ligger musikken et sted mellem alternativ hiphop og pop, og den spilles på analoge instrumenter af de fire medlemmer i gruppen. Nummeret har en melankolsk undertone, som fremhæver temaet og understøtter teksten: «Skibidibi lil girl you should love me, skibidibi lil girl you should love me back.»

Lyden er ikke særlig dansk og ligger langt fra den lyd af hiphop og rap, som har domineret herhjemme i en årrække. Nummeret er på en gang eftertænksomt og ørehængende, og det skaber en helt særlig lyd, der både kan få lytteren til at drikke for at feste og for at drukne sorger.