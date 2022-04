Fredagssinglr: First Hate – What’s the Matter Boy

First Hate har aldrig været blege for at bevæge sig på knivsæggen mellem det kiksede og det cool med deres karakteristiske og retrofetichistiske electrolyd blandet med et tekstunivers, der er spækket med næsten naivistiske kærlighedserklæringer i en sådan grad, at det næsten bliver ironiserende. Men på deres seneste singleudspil ”What’s the Matter Boy” tager duoen alligevel denne balancegang til et helt nyt niveau.

Linjer som »What’s the matter boy / Eat your spaghetti to forgetti your regretti baby« og »Say buongiorno lad / You can be my lover tonight« ytres uden det mindste tegn på sarkasme fra Anton Falcks side inden han uden at fortrække en mine leverer »Ladadi ladida« og indvarsler et catchy lille synthbreak, så man ikke længere er i tvivl om, at det hele er leveret med et slet skjult grin på læben.

Det burde næsten ikke fungere, men på én eller anden måde formår First Hate faktisk at bevare balancen mellem det cool og det kitsch. ”What’s the Matter Boy” er en sang, der svælger i morgenfesterne, de tågede minder fra aftenen før og jetsetterlivets dekadente rytme, hvilket også afspejles i sangens struktur, når de upbeat højdepunkter afbrydes af mere downbeat og monotone øjeblikke.

Singlen står i skarp kontrast til B-siden ”Cotton Candy”, der ledsager ”What’s the Matter Boy” og peger i retning af en markant mere eksperimentel lyd. Her skrues tempoet helt ned og forskellige samples glitcher ind over hinanden. Det er altså svært helt at blive klog på, hvad man præcis skal forvente af duoens kommende album Cotton Candy, som er sat til at udkomme den 27. maj – men samtidig er det svært ikke at glæde sig til gruppens anden regulære albumudgivelse.