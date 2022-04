Fredagssinglr’: Viagra Boys – Ain’t No Thief

Musiksnobberiet ryger altid direkte ud ad vinduet, så snart der er svensk postpunk fra Viagra Boys på anlægget. Bandets to første EP’er samt fuldlængdedebut, Street Worms, sprudlede med baskere, der med en vild og utæmmelig blanding af arbejderpunkattitude og dansable melodier fik lytteren til at føle, at de var på den samme suspekte kombination af narko, som forsanger Sebastian Murphys tekster drejede sig om. Tempoet blev til gengæld – til Undertoners anmelders skuffelse – skruet lidt ned på sidste års efterfølger Welfare Jazz. Men noget tyder på, at Viagradrengene igen er ved fuld mast, når de udgiver deres tredje skive, Cave World, senere på sommeren – i hvert fald hvis man skal dømme det ud fra førstesinglen ”Ain’t No Thief”.

Her har svenskerne nemlig skruet helt op for technoen lige fra første takt i introen, som absolut ikke er stjålet fra The Prodigy. Herfra bliver det kun vildere og vildere, efterhånden som der bygges op med lag af syntetiske trommebeats, underlige synths og en knivspids hylende guitar (bevares, man er vel et rockband), mens Murphy aggressivt brøler ud over postpunk/rave-manien.

Viagra Boys tro er teksten også i kategorien ”Hvorfor har du skrevet en sang om det her, og hvorfor er det fedt” – denne gang har Murphy kastet sig ud i en fest, hvor han ikke vil konfronteres med, hvorfor han har en gæsts mormors jakke på (…den er i hvert fald ikke stjålet) med vedkommendes gamle lighter i lommen (…absolut heller ikke neglet).

Det bedste er technoklichéerne i de fadede vokaler, der ligger tåget i baggrunden og tiltagende bliver mere og mere absurde:»My grandpappy gave it to me as a present / Because I had just finished Boy Scout trainin’ / And he was so proud of me, that he decided / To create this lighter in the exact same image of yours.«

Det er humoristisk, selvironisk, vildt og umuligt ikke at finde sine bedste rave-dansetrin frem til, og med til ”Ain’t No Thief” følger der desuden også en lille musikvideo fra en meget mærkelig gudstjeneste. Den er lidt sjov.

Hvis du ikke er så heldig, at du skal ud at trampe med i Pumpehuset den 27. maj, indtager svensken igen de danske scener i Store Vega den 29. marts 2023.

Cave World udkommer 8. juli på Year0001.