The Cool Greenhouse, 13.04.22, Ideal Bar, København

Behøver man overhovedet excellere i komplekse sangstrukturer, når to akkorder kan fungere lige så effektivt? For The Cool Greenhouse synes svaret at være ligetil, selvom briternes københavnske debut alligevel kæmpede en smule med at appellere til eventuelt uindviede.

Hvad, denne verden – denne konsumeristiske, tech-feticherede verden – måske ikke nødvendigvis mangler, er endnu et britisk postpunk/artrockorkester, som med deres oversimplificerede, nærmest krautrockede sangstrukturer og monotone spoken word-fremførelser ville være en overordentligt stor kandidat til lyder-som-The-Fall-prædikatet.

The Cool Greenhouse tog allerede fra første færd nærmest et hovedspring direkte ned i denne kasse, da projektets ophavsmand, Tom Greenhouse, i 2019 udgav EP’en Crap Cardboard Pet som ultra-nedbarberet soloudgivelse på et fundament af to-akkordmelodier, hvinende synths og den billigste trommemaskine, man øjensynligt kan opstøve i Sydlondon.

Problemet med The Cool Greenhouse er imidlertid, at de er for gode til bare at blive at affejet som et band, der blot har relativt godt styr på deres inspirationskilder, som helt klart stikker dybere end Mark E. Smiths hypnotiske talestrømme. Det fremstår klarest på 2020-singlen “Alexa”; dette svagt punkede »forsøg på en moderne kærlighedssang,« som Greenhouse forklarer det i introen, mens han bombarderer sangens digitale hovedperson med kommandoer, der rent faktisk kan aktivere den virtuelle assistentteknologi, som du nu engang har givet Jeff Bezos lov til at installere i dit hjem.

Det har også yderligere hjulpet Greenhouse, at han på både “Alexa” og den selvbetitlede fuldlængdedebut, der udkom seks måneder tidligere, nu har allieret sig med en flok medsammensvorne, som ligeledes trives med at dyrke dette repetitive musikalske udtryk helt blottet for følelsesmæssige output.

Men det er stadig den eponyme Greenhouse, der er det primære fokuspunkt i bandet, også selvom han som sådan ikke gør særlig meget væsen af sig på en scene – og da slet ikke i Ideal Bars sædvanlige gulvhøjde, som det var tilfældet under bandets første besøg i København. Dagen forinden havde de efter eget udsagn spillet for fire personer på Posten i Odense, så det var uanset hvad noget af en opgradering denne onsdag, hvor der blev lagt fra land med den slet skjulte hilsen til forhenværende premierminister (og ihærdig griseentusiast) David Cameron på “Cardboard Man”. Greenhouse selv skulle ikke bruge frygteligt lang tid, før hans foretrukne, lakoniske leverancer af de socialrealistiske narrativer fandt indpas i lydbilledet, omend talestrømmen undervejs druknede i enten al hastværket eller den forkølelse, som lod til at kaste ham bare en smule af sporet fra tid til anden.

Så hvis man ikke ligefrem havde læst op på sin The Cool Greenhouse-lyrik på forhånd, kunne koncerten derfor godt ende ud i at føles lidt ufuldkommen, hvor de evigt gentagende trommerytmer og guitarmelodier i stedet dannede primær referenceramme i stedet for frontmandens rablende ordjongleringer. For dybt sarkastiske beretninger om det fede liv i den uhyrligt dyre hovedstad på “London”, at bruge sine vågne timer på at være edgy internetkriger på “4Chan”, eller om, hvad man i hvert fald ikke vil savne under den nært forestående dommedag på “The End of the World”, ramte nemlig ikke altid lige med samme præcision for bandet denne aften, hvilket skabte en unødig distance mellem publikum og det ellers meget imødekommende orkester på scenen.

Og for også at afskærme de få kendere i lokalet fuldstændigt fra dele af optrædenen fik vi også serveret to nye skæringer fra The Cool Greenhouses kommende plade, som angiveligt er planlagt til at udkomme engang i løbet af efteråret. Både på “Get Deluted” og “Unjaded” overlod Greenhouse imidlertid sin guitargerning for en stund og helligede sig i stedet mere eller mindre vokaltjansen fuldt ud, hvilket kun føjede en ekstra dimension til hans frontmand-persona. Men man mærkede trods alt stadigvæk, at det heller ikke var her, at The Cool Greenhouse på nuværende tidspunkt har bedst fat i deres udenlandske publikum(mer).

Nej, så er det netop i højere grad på et nummer som den langt mere dansable “Musicians”, at gruppen måske har fundet det oplagte live-afbræk fra de mere forudsigelige numre, når den med sine reggaeton-rytmer bryder med den grundformel, der ellers langsomt havde manifesteret sig i folks underbevidsthed. For The Cool Greenhouse kan sagtens blive mere løsslupne og kaotiske i deres eller stringente udtryk som på eksempelvis “The Sticks”, der ellers var planlagt som ekstranummer, men som tidsplanen desværre fik spændt ben for i sidste ende. Eller – selvfølgelig, fristes man til at sige – på førnævnte “Alexa”, der i stedet udgjorde en mere passende afrunding på en helt igennem godkendt koncertoplevelse.

The Cool Greenhouse er nemlig ikke nødvendigvis for alle, hvilket må være den overordnede konklusion denne aften. Selv er jeg meget nysgerrig på, hvad fremtidige udgivelser har i vente, selvom vi måske allerede fik svaret her på Ideal Bar. Der er derfor en ganske god chance for, at de i fremtiden bliver hverken bedre eller værre, men i stedet vedligeholder deres ligefremme stil, som unægteligt er med til at skabe netop dén charme, et band som The Cool Greenhouse heldigvis kan leve længe på.

Fotos af Mathias Kristensen