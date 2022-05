Onsdagssinglr’: Trader – Medieval

Der er efterhånden gået nogle år, siden aarhusianske Trader først slog igennem med deres selvbetitlede debut-EP i slutningen af 2019, som sidenhen blev fulgt op med fuldlængden Social Life året efter.

Nu er Aarhus-kvartetten så klar med første singleudspil fra den kommende toer, Their Best Work So Far, som er blevet indspillet i svenske Silence Studio, der tidligere også huset navne som Bob Hund, Kent og Hellacopters. Singlen har fået titlen “Medieval” og er en sang, hvis primære guitarstruktur efterhånden har fulgt bandet i flere år, men som først nu er blevet ordentligt inkorporeret i gruppens slackerrockende univers.

Forsanger og guitarist, Anders Ahle, fortæller, at “Medieval” »handler om det, at sammenligne sit eget liv med andres. Man gør det måske ikke bevidst, men når man hører om fede ting, andre har gjort eller opnået, er det svært ikke at spejle sig selv i det. Du bliver forblændet og glemmer, hvad der egentlig er meningsfuldt for dig – at sætte pris på det liv, du lever og, ikke mindst, de venner der omgiver dig.«

Medieval er ude i dag, og Their Best Work So Far udkommer efter planen senere på efteråret Part Time Records.

Med til “Medieval” hører der også en musikvideo, som du kan se nedenfor.