Undertoners guide til Primavera Sound 2022

Så kan vi vel ikke udsætte det meget længere: Den første rigtige festivalsæson i mere end to år starter nu! For vores vedkommende er det traditionen tro lig med en tur sydpå til Primavera Sound, som i år har et endnu mere omfattende program end nogensinde før.

Som tidligere nævnt her på sitet har Barcelona-festivalen i år udvidet deres normale weekendfestival til i stedet at spænde over to weekender – og dertil har man suppleret med en opvarmningsdag, et hav af venuekoncerter rundt omkring i byen fra søndag til onsdag samt den klassiske “Brunch on the Beach” søndag den 12. juni. I alt ender Primavera Sound 2022 derfor med at byde på flere end 400 forskellige koncerter fordelt på 13 tætpakkede dage under den catalanske sommerhimmel.

Men hvem skal man nå at få set, og hvor skal man overhovedet starte i det massive festivalprogram, hvis man har været så heldig at skaffe sig en billet til en af de to weekender – eller sågar begge to? Vi giver dig derfor vores bud på de nogle af de navne, som du enten kan nå at se før alle de andre derhjemme, som med garanti byder på en unik koncertoplevelse, eller som vi personligt selv glæder os til at få overværet i løbet af de kommende uger.

Husk desuden, at du som altid kan følge med i hele vores dækning af Primavera Sound 2022 lige her.

Note: Hvis bands efterfølges af *, spiller de flere gange under Primavera Sound 2022.

Efter en opvarmningsdag onsdag den 1. juni, hvor du både kan opleve congolesisk DIY-electro med Kokoko! og indierock med britiske Wet Leg* (inden de spiller til Syd For Solen 11. juni), skydes Primavera Sound for alvor i gang torsdag den 2. juni. Her kan du starte dagen med nyligt Roskilde-aflyste Lingua Ignota, der spiller klokken 16:00 i det legendariske Auditori Rockdelux. Og apropos Roskilde-navne, så gæster Kacey Musgraves Estrella Damm-scenen klokken 20:10. Dagens helt store hovednavn må dog være slackerrockerne i Pavement, der giver deres første europæiske koncert i mere end 10 år på Pull & Bear-scenen klokken 00:40. De er, ulig mange festivalkoncerter, programsat til at spille hele én time og fyrre minutter.

Fredag den 3. juni er et rent tag-selv-bord, hvis man bare er det mindste rockinteresseret. Her kan man lægge ud klokken 20:05 med at opleve (ligeledes Roskilde-aktuelle) Fontaines D.C. der har fået plads på en af festivalens to hovedscener. Senere samme aften kan man enten vælge mellem The National, der også gæster Syd For Solen, eller Parquet Courts, som slår turen forbi Danmark til Common Ground Festival. De spiller henholdsvis 22:35 på Plenitude-scenen og 22:50 på Estrella Damm-scenen, inden dette års Orange Scene-lukkenavn, The Strokes*, indtager Pull & Bear-scenen klokken 00:35.

Skulle det desuden ikke lykkes dig at fange King Gizzard & The Lizard Wizard* til en af deres fem(!) koncerter i løbet af ugen, kan de opleves klokken 01:10 på Binance-scenen.

Første weekend sluttes af lørdag den 4. juni, hvor vores helt store anbefaling er Black Country, New Road, der med Ants From Up There har lavet en af årets hidtil bedste plader. Til briternes koncert på Binance-scenen bliver der dog kun fremført nyt og uudgivet materiale som følger af (nu tidligere) forsanger Isaac Woods afgang fra bandet, som til dato fortsat ikke har gæstet Danmark. Klokken 00:15 på Cupra-scenen kan du få endnu mere britisk – denne gang i en lidt mere hårdtslående udgave – i form af Idles, der også er at finde på dette års Roskilde Festival, inden du kan snuppe en vandpause før Tyler, the Creator* har revanche til gode ovre på Pull & Bear-scenen klokken 02:00.

Og skulle du have mere energi i kroppen til den tid, ville du samtidig kunne få klaret dit afsluttende nattedansefix til darkwaveduoen Boy Harsher klokken 03:00 på Ouigo-scenen.

Primavera a la Ciutat er en lidt anden størrelse end selve hovedfestivalen, som finder sted ude i Parc del Forum. Koncerterne er i stedet fordelt på 14 forskellige spillesteder (nogle af dem ligger dog i samme bygning), og med et markant lavere loft på antallet af gæster kan man ikke altid forvente at kunne komme ind til koncerterne – især ikke hvis man planlægger først at ankomme til spillestedet i sidste øjeblik.

For a la Ciutat byder nemlig på sine helt egne, spektakulære optrin i løbet af de fire dage mellem weekendfestivalerne. Tager man eksempelvis danskerbrillerne på, spiller både Iceage (søndag den 5. juni klokken 21:00 på Sala Apolo) og Erika de Casier* (onsdag den 8. juni klokken 23:10 på La Nau). Alternativt kan du gå på opdagelse i det afrikanske kontinent, hvor Awesome Tapes From Africa kuraterer vuggende ethiojazzrytmer fra legenden Hailu Mergia (tirsdag den 7. juni klokken 22:00 på La Téxtil), mens ugandiske Nyege Nyege Tapes til gengæld serverer et industrial/noise-overfald fra Roskilde-aktuelle Duma* (onsdag den 8. juni klokken 23:10 på Laut).

Der er også langt større kræfter på spil undervejs i midtugedagene, hvor man kan være så heldig at opleve helt store navne i mere intime rammer på spillestedet Razzmatazz, når man sammenligner med weekendernes scenestørrelser. Det gælder blandt andet Beck*, der gæster venuet søndag den 5. juni klokken 23:15, før Slowdive* slipper shoegazen løs tirsdag den 7. juni klokken 00:15. Og kan du – ligesom os – ikke få nok af Megan Thee Stallion*, gæster den amerikanske WAP’er spillestedet onsdag den 8. juni klokken 23:45.

Tilbage ved middelhavskysten i Parc del Forum starter vi vores anden Primavera Sound-weekend torsdag den 9. juni med et gensyn med Squid – ophavsmændene til sidste års bedste udenlandske plade – som rammer amfiscenen Cupra klokken 19:45. Aftenen fortsætter klokken 22:35 på Plenitude-scenen med Big Thief, der fortsat er på turné med deres mastodontiske folkrockværk Dragon New Warm Mountain I Believe in You.

Har man imidlertid lyst til at prøve noget helt andet, bør man slå et smut forbi Tous-scenen (på nordøstsiden af lystbådehavnen, der opdeler de to festivalområder), klokken 23:00. Her optræder rapperen Ashnikko, der som en af de eneste optrædende på dettes års festival fik sit store gennembrud på TikTok. Torsdagens bedst bevarede hemmelighed er dog i vores optik den britiske kvartet Working Men’s Club, der leverer mørk synthrock på Ouigo-scenen klokken 23:30. Ud på natten kan man igen udforske de fjernere afkroge af verdenskortet ved enten at opleve en kompromisløs, indonesisk electronicaseance fra Gabber Modus Operandi klokken 01:40 på NTS-scenen, eller en heftig guitarsession med den ekvilibristiske ørkenrockguitarist Mdou Moctar, som jammer løs på Plenitude-scenen klokken 02:10.

Fredag den 10. juni kan du med fordel lægge fra land klokken 20:50 på Plenitude-scenen med en af festivalens sidste tilføjelser i form af australske Stella Donnelly, som er klar med efterfølgeren til den fremragende Beware of the Dogs i slutningen af august. Roskilde-aktuelle The Smile er også at finde i Barcelona samme nat, hvor Thom Yorke, Johnny Greenwood og Tom Skinner fremfører A Light for Attracting Attention klokken 00:40 på Cupra-scenen (en ekstra anbefaling herfra er at komme i meget god tid!). Umiddelbart herefter – klokken 01:55 på Estrella Damm-scenen for at være helt præcis – får vi endelig muligheden for at opleve Killer Mike og El-P’s sublime RTJ4, når Run The Jewels spiller deres første europæiske koncert i fire år, inden du kan gentage succesen fra aftenen forinden med endnu en indonesisk vanvidskoncert. Denne gang er det duoen Senyawa, der klokken 03:00 på Ouigo-scenen lægger an til et sandt sansebombardement af organiske såvel som elektroniske lydkulisser.

Det er blevet lørdag den 11. juni. Du har klaret det så langt, og nu er det på tide at sætte punktum for denne udgave af Primavera Sound. Vi starter forholdsvist blødt ud med de tilbagelænede, australske faux-surfrockere i Rolling Blackouts Coastal Fever klokken 20:50 på Plenitude-scenen, inden vi spurter over til Pull & Bear-scenen for at genopleve 00’ernes-newyorkerrockæra sammen med Karen O og resten af Yeah Yeah Yeahs klokken 21:40.

Så skal de allersidste energiprocenter ellers også trækkes ud af kroppen med en nattefest, der skydes i gang med de altid vanvittige, saxofonliderlige svenskere i Viagra Boys klokken 00:35 tilbage på Plenitude-scenen. Når viagradrengene har sagt adjö, kan du lige så godt blive hængende, for klokken 02:10 fortsætter de dansable rytmer på samme scene. Denne gang er det dog til lyden af iskolde synth/darkwavetoner fra belarussiske Molchat Doma, inden du akkurat kan nå over og se, præcis hvorfor finske Oranssi Pazuzu er verdens bedste metalband lige nu, når de rammer Ouigo-scenen klokken 03:00.

Udmattet bare ved tanken? Bare rolig; det er vi også – og vi er ikke engang dykket ned i mere end 10 procent af den samlede festivalplakat.

Uanset hvad byder Primavera Sound 2022 helt sikkert på noget for netop din smag, og vi kan simpelthen ikke vente med igen at have græs, grus, sand og beton under fødderne igen i løbet af de mange behagelige, catalanske middelhavsaftener og -nætter.