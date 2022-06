Roskilde Festival 2022: Jeuru, Countdown

Nogle mennesker hører bare til på en scene. Amerikanske Jeuru er en af dem. Selv hvis man ikke er til R&B, rap, reggaton, pop, eller hvad end Jeuru Malik Antoine kaster sig over, så er hans star quality umulig at ignorere. Det bliver gjort klart allerede før, han står på scenen. Det medbragte band sætter i lidt over 18, og både trommer og guitar får en gang optaktstæsk, før to damer klædt i hvidt går på scenen. Det er lidt forudsigeligt, men virkelig effektivt, og man skal bare lade sig overgive, når de vrikker med alt, der kan vrikkes. Og ind træder så aftenens stjerne, ligeledes klædt i hvidt og med en attitude, der ikke er til at tage fejl af: »HERE I AM!« Men med en snert af »Thanks for waiting«.

Jeuru lægger ud med “Feng Shui” fra debutalbummet I Wish I Knew Better fra i år, og det er et glimrende valg af åbner – i løbet af kort tid får han nemlig vist publikum og tilløbere (ja, folk løb), at han både kan synge lækker, blød R&B, rappe med dyb stemme og overbevisning OG ramme de helt høje toner uden besvær. “Feng Shui” er vist det, man kan kalde tilbagelænet på pladen, men med fuldt band bliver den hævet til et helt nyt niveau. Et niveau, der kun med få undtagelser holdes hele vejen igennem.

Efter “I Don’t” med det smukt sungne omkvæd »I don’t give a fuck« skrues der op for tempoet med singlen “Cut A Rug” fra 2021. Tungt og dystert rapflow møder lyden af alarmer og truende keyboardakkorder, og talentet vælter simpelthen udover scenekanten. Ikke alene er Jeuru en teknisk dygtig rapper, han er også en fabelagtig performer, der ved præcis, hvornår han skal afklæde sig sine hvide klæder snoet om overkroppen til stor begejstring for publikum.

Alt er selvfølgelig stramt koreograferet; de to dansere følger ham som skygger, når han glider henover scenen, og et par gange sætter de tre også i enstemmig dans. Men selvom showet er indøvet, virker det aldrig påtaget eller for meget, for Jeuru har noget at have det i og kan uden problemer afvige fra det aftalte og bare synge igennem. Hans stemme er stærk og alsidig, og med numre som “Couldn’t Be” (»I hope you guys are ready for some pop shit)« og “Creepin”(»A sexy little number)« får han uden problemer vist publikum, at han også mestrer den gedigne popsang. Og som om det ikke var nok, så hives rapperen IVAN$ITO også med på scenen til en omgang reggaeton. Men jo altså ikke før det legendariske åbningsriff på Princes “Purple Rain” vælter ud af højtalerne. Jovist, Jeuru er ikke Prince, for det er ingen, og jovist, tekniske problemer ødelægger overraskelsesmomentet, og tvinger bandet til at starte forfra. Men der skal lige dele mod og talent til at kaste sig over den sang, og Jeuru tilføjer sine egen mere underspillede twists til nummeret. Her er mindre vrede og mere skønsang, og den giver selvfølgelig anledning til vidunderlig fællessang. Og da han rammer den høje tone mod slutningen af nummeret, så går det lige i hjertet og presser tårerne frem. Jeurus magnetiske tilstedeværelse, fik folk til at sætte i løb mod scenen, da han satte i gang – nu vendes der hoveder fra alle hjørner, boder og pissoirer.

“King Malik” fra debut-EP’en King of the Cruel fra 2018 og en fødselsdagssang til bandets trommeslager runder en virkelig, virkelig solid koncert af. På en lille time har Jeuru fået bevist, at han er et lysende talent, der er kommet for at blive.