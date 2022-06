Undertoners guide til Roskilde Festival 2022, Fredag

Vi tæller ned og gør klar til dette års Roskilde Festival. Mens festivalen er nået til sin anden sidste dag, er der heldigvis stadig masser af tid til at få oplevet Arlo Parks, Slimo og The Smile i løbet af fredagen.

Så’ det blevet fredag, og efter to dage i musikkens tegn er man måske fristet til at blive liggende i teltet og snue til godt op ad eftermiddagen. Men man skal jo som bekendt rejse sig ved det træ, hvor man er faldet. Derfor bør man stille og roligt trille op mod festivalpladsen allerede ved middagstid, hvor pakistanske Ustad Saami vil fortrylle publikum med sin utrolige stemme på Gloria kl 12.00. Saami er den sidste levende mester af den pakistanske surti-musik, der kan spores tilbage til det 13. århundrede. Hans messende, mikrotonale stemme bevæger sig mellem hele 49 toner (til sammenligning har vestlig musik 12), og resultatet er inderligt hypnotiserende.

Herefter fortsætter festen i de skønne stemmers tegn. Da britiske Arlo Parks udgav sit debutalbum Collapsed in Sunbeams i 2021, faldt hele verden for hendes fløjlsbløde stemme og umiskendelige blanding af indiepop og hiphoppet R&B. Parks synger med en rå og sjælfuld passion, og det er svært ikke at leve sig ind i hendes milde og opmuntrende tekster. Albummet scorede samme års prestigefyldte Mercury Price, og pladen fik også mange fine ord med på vejen af vores anmelder. Det bliver helt sikkert en koncert, der varmer dig op indefra. Parks spiller på Avalon kl. 17.

Du er dog muligvis nødt til at forlade Avalon tidligt, for kl. 18.00 på Pavilion spiller amerikanske Snail Mail. Med sig har hun sin guitar, sin smukke, lettere kradsende stemme og et arsenal af både blødt- og hårdtslående indierocknumre med det knuste hjerte i centrum. Vores anmelder faldt pladask for hendes debutalbum fra 2018, og Lindsey Jordan har ikke set sig tilbage siden. Med sig har hun sit fem personer store backing-band og sit seneste album, det anmelderroste Valentine, fra 2021.

Men nu bliver det endnu sværere. For hvordan kan du gå glip af danske Slim0? Svaret er ganske enkelt, at det kan du ikke. Lækre sangharmonier? You got it. Larmende distortion-guitar? Ja tak. Fede, elektroniske house-flader? Også det. Faktisk er der meget få ting, den københavnske kvartet ikke kan levere, inklusive hjemmelavede instrumenter i ler og et debutalbum udgivet som en skulptur af en sol. Slim0 optræder på Gloria kl. 18:30.

Efter en omgang vild punk er det tid til at bevæge sig mod Arena, hvor The Smile spiller kl. 20:30. Radioheads Thom York og Jonny Greenwood behøver næppe nogen uddybende introduktion, og selvom bandet hedder noget andet, kan man bestemt forvente sig mere af det fuldstændig forførende, eksperimenterende samspil, som de to har praktiseret siden 1985. The Smile, der også tæller Tom Skinner fra Sons of Kemet, er det, man kan kalde et corona-projekt, og et ganske vellykket et af slagsen; debutalbummet A Light for Attracting Attention fra maj i år hentede stjerne efter stjerne hos de helt store musikmedier.

Er du mere til rap end afsøgende indie, skal du gå mod Avalon kl. 21:00, hvor den britiske rimsmed Little Simz lægger vejen forbi. Når hun ikke imponerer med sit vanvittigt hurtige flow, går hun på opdagelse i alt fra reggae til grime. Selv var vi ret vilde med hendes tredje album Grey Area fra 2019, der imponerede med sin smittende selvtillid.

Og hvis ikke Little Simz har kørt dig helt flad, så vend næsen mod Arena kl. 02:00, hvor britiske Chvrches holder hof med deres højenergiske synthpop.