Undertoners guide til Roskilde Festival 2022, Lørdag

Vi er snart ved vejs ende. Afslutningen og den store hjemrejse kan skimtes i det knapt så fjerne, men først skal alle dine sidste energireserver tømmes, inden livet og dagligdagen venter på den anden side.

Lørdagen åbnes derfor bedst klokken 13:00 på Avalon i selskab med Erika de Casier, som vi senest oplevede i Barcelona, hvor hun dog kæmpede noget med at komme ud over scenekanten. Vi regner dog med, omstændighederne på hjemmebane må tale til sangerindens fordel.

Dernæst drager vi sydpå, hvor Imarhan i løbet af de senere år har vist sig som de oplagte arvtagere for bands som Terakaft, Tamikrest og (selvfølgelig) pionererne i Tinariwen. De algeriske ørkenrockere spiller på Avalon klokken 15.00.

Har man fortsat ikke fået nok af guitarkyndige musikere bugner lørdagen med kompetente guitarister, som både tæller Big Thiefs Adrianne Lenker og Buck Meek, der fortsat turnerer rundt med Dragon New Warm Mountain I Believe in You, mens St. Vincent – hvis seneste tre optrædener på dansk grund nu har været i forbindelse med Roskilde Festival – får lov til at fremføre numre fra sin seneste skive, Daddy’s Home. De spiller henholdsvis klokken 16.00 på Arena og klokken 17.00 på Orange Scene.

Klokken 20.00 render man uheldigvis ind i et af de uundgåelige sammenfald, når Squid forhåbentlig giver endnu en forrygende koncert på Pavilion, mens Kelly Lee Owens leverer sine minimalistisk electrokompositioner på Apollo.

Er man i et lidt mere intimt hjørne, kan man også gå på opdagelse i Ben Lamar Gays progressive jazzunivers klokken 20:30 på Gloria, mens Idles i stedet bringer et maksimalistisk og punket knytnæveslag til de fremmødte klokken 21.15 på Avalon.

For rockpuritanerne kan vi selvfølgelig ikke komme uden om The Strokes, der runder Orange Scenes program af klokken 23.00 med en rigelig mængde læderjakker, newyorkerguitar og »laaaaaast night«-fællessang. Måske siger Julian Casablancas noget på dansk undervejs – hvem ved.

Lørdagen – og Roskilde Festival anno 2022 – lukkes og slukkes til de hvinende og hypnotiserende toner fra indonesiske Seni Reak Juarta Putra, der spiller deres første koncert uden for hjemlandet, når de inviterer til tranceforestilling klokken 01.30 på Gloria.