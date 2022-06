Undertoners guide til Roskilde Festival 2022, Rising & Countdown

Som altid er opvarmningsdagene på Roskilde Festival en fejring af morgendagens kommende nordiske stjernefrø. Men hvem skal du prioritere? Vi forsøger at give dig et overblik her.

I år udgøres opvarmningsprogrammet af 45 navne, som skal spille på henholdsvis Rising- og Countdown-scenerne. Når der også skal findes tid til ølbowling, lejrbesøg hos vennerne og måske en lille middagslur eller to, så betyder det også til- og fravalg. Derfor har vi her på Undertoner udvalgt fem koncerter til hver opvarmningsdag, som vi anbefaler, at du tjekker ud.

I løbet af de kommende dage vil du kunne læse redaktionens anbefalinger til hver musikdag på Roskilde Festival.

Søndag

Hvordan starter man årets festival med manér? Jamen, hvorfor ikke klokken 15.30 sammen med det fællesskandinaviske folkemusikkollektiv Víík? De seks medlemmer af bandet kommer fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge og disker op med en særegen blandingsgryde af middelaldersagn, fantasy og strenginstrumenter. Hvis solen står højt på himmelen, så skal Víík nok kunne skabe rammerne om en hyggelig eftermiddagsfest i bedste midsommar-stil.

Er folkemusik ikke lige din kop te, så kan du i stedet sparke gang i systemet med lidt højenergisk og oldschool punk fra Færøerne når Joe & The Shitboys – de selverklærede biseksuelle og veganske shitpunkere – spiller op til ballade klokken 17.00 på Rising-scenen. Sangene varer alle lige omkring et minut og med titler som ”Save The Planet, You Dumb Shit” og ”Manspredator” er der lagt op til en koncert med lige vægt på smadder, politiske budskaber og humor.

Klokken 18.30 er det blevet tid til en fusionsret bestående af lige dele nordiske specialiteter og tyrkisk gadekøkken, når AySay indtager Rising med deres eklektiske miks af vestlig pop-produktion og anatolsk folkemusik. Syngende på tre forskellige sprog og bevæbnet med det traditionelle anatolske strenginstrument sazen spiller Luna Bülow Ersahin op til dans, og det tegner til at blive en koncert lige i Roskilde Festivals multikulturelle ånd.

Mens aftenen så småt falder på klokken 20.00, så bliver det spændende at se, hvad Linn kommer til at servere for publikum på Roskilde Festival. Vi kender alle én, som ikke bryder sig om at tegne inden for stregerne – og lidt på samme måde virker det til, at Linn Holm har det med sin musik. Det er i hvert fald svært at genreplacere hendes soloprojekt, som trækker tråde til både krautrock, lo-fi pop og r’n’b-sjælere. Til sidste års Uhørt Festival endte det i en lettere rodet koncertoplevelse, så det bliver spændende at se, om der er kommet mere retning på projektet siden da.

Lidt konservativt bliver vi simpelthen hængende på Rising-scenen, hvor det dansk/svenske progmetalband Vola indtager scenen 21.30. I forhold til flere af de andre bands på Rising-programmet, så har Vola allerede så meget vind i sejlene, at flere af deres sange har fået et par millioner plays på Spotify og rygterne siger også, at kvartetten skulle levere et fremragende liveshow. Med tre pladeudgivelser i baghånden er der altså lagt i kedlen til et fængende prog-show søndag aften på Rising-scenen.

Mandag

Ligesom søndag starter vi blidt ud på Rising-scenen klokken 15.30, hvor den fremadstormende svenske popsnedker Lo Ersare aka Lucky Lo skal spille op til fællessang og –krammere. Det her er en af de opvarmningskoncerter, som vi her på redaktionen glæder os mest til at opleve på årets Roskilde Festival. Fra første gang vi skrev om Lucky Los terapeutiske og hjertevarme koncerter på Uhørt Festival i 2021, så har det stået klart, at hun kan noget helt særligt på en scene, som næsten kun kan blive en succes i mødet med de glade festivalgæster på Roskilde.

Et par timer senere spiller en anden Undertoner-darling i form af Rigmor også på Rising. Selvom gruppens fuldlængde-debut Glade blinde børn kun delvist indfriede de høje forventninger fra EP’en Rebel, så har Rigmor allerede bevist, at de er et af landets mest medrivende liveorkestre. Da bandet i coronaåret 2020 spillede en sjælden koncert på LitteraturHaus blev det til fuld plade i form af seks U’er. Dermed er der altså noget at glæde sig til, når Rigmor klokken 18.30 skal spille på Rising.

Countdown-scenen skal naturligvis også besøges og hvorfor ikke slå et smut forbi Eee Gee klokken 21.00 mandag aften? Den hypede danske popmusiker Emma Grankvist har haft et par minihits i form af ”Favourite Lover” og ”Killing It” – og det forstår man godt, når man lytter til dem. Med charme, inderlighed og fængende melodier spiller Eee Gee sig nemlig direkte ind i øregangen og bliver hængende.

Hvis Eee Gee har fået dig i dansehumør, så behøver du blot blive hængende ved Countdown-scenen. Allerede klokken 22.30 er det nemlig blevet tid til at kaste den gode smag ud af vinduet, kridte danseskoene og gå helt balalajka til Debbie Sings superenergiske hyperpop. Hun har godt nok kun udgivet to sange (“Satanizer” og “Godspeed”), men de tegner et billede af, at vi kan forvente en energiudladning af EDM-inspireret og glitchfyldt kaos.

Er du ikke helt i stødet til futuristisk kaospop, så kan du også vælge at gå i den helt anden grøft og svælge i 80’ernes excesser sammen med Senso på Rising-scenen klokken 23.00. Bestående af medlemmer fra Lyra Valenza, Josiah Konder, Lød, Deadpan og Personal Assistant er Senso nærmest et undergrunds-superband, og det kan høres på gruppens udgivelser. Debutpladen The Void in Us er i hvert fald et ekstremt effektfuldt nostalgitrip gennem mange af de bedste kvaliteter, som 80’erne havde at tilbyde.

Tirsdag

Det er tirsdag og nu starter det store musikprogram snart. Derfor er der ingen blød start på dagens musikprogram. I stedet er det på tide at få en knytnæve lige i smasken, så du lige kan føle, at du lever – og den kan Gabestok levere som få andre i opvarmningsprogrammet. Ifølge vejrudsigten vil skyerne samle sig og blokere for solens (irriterende) stråler omkring klokken 15.30, hvor programmet byder på groovy black metal på Rising-scenen.

Således opvarmet kan du med fordel blive hængende og tjekke Afskum ud klokken 17.30 på samme scene. På trods af navnet, så er der dog ikke tale om endnu et metalnavn. I stedet har vi at gøre med et alternativt popnavn, som trækker på lige dele hiphop- og rockreferencer. Det er svært at opstøve Afskums musik, men via KarriereKanonen kan man høre nummeret ”Moderne Ondskab”, der beskrives som lyden af »Danmarks mest deprimerende morgenfest«.

Lidt hiphop skal der også være plads til i denne guide, og hvorfor ikke tjekke den svenske rapper A36 ud? Navnet har tilsyneladende intet med mejeriprodukter at gøre, men tilhører i stedet den svært fængende svensk-assyriske rapper, Geivar Hasado Shlaimon. Hittet ”Samma gamla vanliga” har allerede taget Sverige med storm og har i denne stund over 57 millioner afspilninger på Spotify. Det har både et catchy omkvæd og er samtidig lækkert produceret med inspiration fra særligt den franske hiphopscene. A36 spiller 19.30 på Countdown.

Hvis du er mere i humør til noget guitarbåren indierock, så spiller dansk/færøske Brimheim samtidig klokken 20.00 på Rising. Med sine mørke og indadskuende rocksange vækker Brimheim mindelser om navne som Sharon van Etten og Angel Olsen og debutpladen I Can’t Hate Myself Into a Different Shape fremstår allerede som et helstøbt værk med en storladen lyd, der kan tåle at fremføres på en festivalscene.

Årets Roskilde-program er kendetegnet ved måske at være festivalens mest udpræget poppede hidtil – så hvorfor ikke runde denne guide af med en anbefaling til popnavnet Dopha, som spiller klokken 21.00 på Countdown. Bag navnet Dopha gemmer sig Sofie Daugaard Andersen, som spiller catchy popmusik med internationalt format og som allerede har vundet prisen for Årets Sang ved Steppeulven i 2021. Hvis du skal nå at fange hende på en lille festivalscene, så er det vidst ved at være sidste udkald på årets Roskilde Festival. For før du ser dig om, så har hun formentlig indtaget en langt større scene.