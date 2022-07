Fredagssinglr: Bright Young Future – I Saw You Flying

Selv her midt i højsommeren, der ellers traditionelt er lidt en tavs periode for hvad angår nye musikudgivelser, er der altså bands, som vælger at sende ny musik på gaden. Heriblandt finder man det københavnske makkerpar i Bright Young Future, som består af Rune Risager (bl.a. fra Den Fjerde Væg) og Jacob Abildgaard (fra Black Horse) og som i dag har udsendt singlen “I Saw You Flying”.

“I Saw You Flying” beskrives af bandet selv som legesyg, følsom og spontan “post-genre” musik – og lidt ligesom det danske sommervejr er nummeret ganske svært at placere i én kasse. Det starter stille som en lille rislende, elektronisk popperle, men der kommer aldrig rigtig det der break, som der ville på et traditionelt popnummer. I stedet tager duoen os lyttere ud på en månevandring af 80’er synths og deprimerede tenorvokaler, mens lydbilledet langsomt bliver mere glitchfyldtt og trist. For ikke at tale om teksterne, der gør det helt klart, hvad der er på spil:

»Your cancer makes me cry / Inside I’m dying / There is no light / No love«.

Heldigvis kommer sangtitlen flyvende ind mod slutningen af sangen og bringer lidt vemodig patos tilbage i dette univers af tristesse, som Risager og Abildgaard har fået opbygget. »I saw you flying / I saw you in the sky / You were on fire,« bliver pludselig til et opløftende budskab om passagen til det hinsides liv. Det bliver spændende at se, om resten af Bright Young Futures kommende album Life on the Bridge holder sig i de samme eksperimentelle og atmosfæriske lydbilleder, når det udkommer 19. august på Pink Cotton Candy Records.