ALTER 2022: »Kom og oplev det hele. Vi starter klokken syv og slutter klokken halv tre«

ALTER afholder for anden gang nogensinde deres tværæstetiske eksperimentalfestival på det nedlagte amtssygehus i Aarhus. Håbet er at skabe rammerne for et unikt og intimt fællesskab, der sammen kan indtage en festivaloplevelse, man ikke finder andre steder.

Jeg er taget op på det gamle amtssygehus på Tage Hansens Gade i Aarhus. Det har stået mere eller mindre tomt hen i nogle år udover enkelte kulturarrangementer her og dér. Et af de arrangementer, som sygehusets gamle kantine har lagt hus til var første udgave af ALTER i 2021 (en udgave var også planlagt til foråret 2020, men det blev af gode grunde aflyst). Den weekend i august husker jeg tilbage på som en af de mest mindeværdige, intense og interessante festivaloplevelser, jeg nogensinde har haft. Det er derfor med en vis spænding i kroppen, jeg pludseligt står i lokalerne igen.

Jeg skal mødes med tre af de seks arrangører bag ALTER: Stefan Engelbrecht Nielsen, der står for festivalens kunstprogram og lokaleindretning, Matias Gulvad Jørgensen, der står for det grafiske udtryk og nogle af bookingerne, og Jeppe Hofmeister Berg, der står for de resterende bookinger samt de fleste administrationsopgaver. De har alle tre mindst 10 års erfaring med at arrangere koncerter i den aarhusianske undergrund og har alle spillet en vigtig rolle i at drive det nu lukkede spillested TAPE. Men hvad er Alter overhovedet?

»Jeg plejer altid at sige, ALTER er en tværæstetisk festival. Det lyder lidt vagt og langhåret, men det er meget passende, fordi det er et forsøg på at samle mange aspekter af kunsten og skabe en fast og samlet ramme, hvor alt spiller sammen på lige fod med hinanden,« siger Matias Gulvad Jørgensen, mens Jeppe Hofmeister Berg supplerer:

»Det er en festival, som gør et forsøg i at mixe forskellige kunstformer. En interkunstnerisk festival, der både trækker på installationskunst og billedkunst, men med musikken som samlingspunkt for de andre kunstformer. Vi prøver at se på, hvordan man kan få kunst til at spille sammen på forskellige måder og prøve at bringe det i spil også i forhold til arkitektur og forskellige rum, der ikke nødvendigvis er fuldstændigt gearet til at afholde koncerter.«

Det tør også siges at en tidligere sygehuskantine er et alternativt sted at afholde koncerter. Yderbygningen har et massivt indgangsparti med ”AARHUS AMTSSYGEHUS” påskrevet i en elegant, men bastant skrifttype, som festivalen har valgt at bruge til deres eget grafiske udtryk. Inde bag murstenene finder man ingen klassisk scene eller skinnende bardisk. Man finder tunge døre, matterede glasfliser og lange hvide stolper fra det høje loft. At forsøge at arrangere koncerter og kuratere performancekunst i et sådant lokale virker ikke bare alternativt – nærmere provokatorisk udfordrende. Valget af lokation siger i hvert fald noget om ALTERs meget atypiske bud på at arrangere festival.

»Vi har fjernet de logikker, der er i et rum. Normalt tænker man: Der er toilettet, der er baren, der skal du stå og nyde koncerten, og der skal du gå ud og ryge. Det gør du ikke nødvendigvis her. Her skal du orientere dig. På den måde kan vi foreslå noget anderledes. Vi kan drive folk i en retning, der er bedre for at opleve lige netop det, vi gerne vil have, de oplever,« siger Stefan Engelbrecht Nielsen.

Publikum fortjener at blive udfordret



For ALTER er det ikke nok bare at overraske publikum med eksperimenterende kunstværker, avantgardistisk musik og et koncertlokale, der transformeres, som festivalen løber afsted. Selve tidsplanen offentliggøres ikke på noget tidspunkt. Hver aften fra onsdag den 24. august til lørdag den 27. august starter programmet klokken 19.00 og slutter klokken 00.00 og 02.30 henholdsvis de to første og de to sidste dage. Bruddet med den traditionelle tidsplan skyldtes en grænseløs irritation over publikummer, der kommer traskende ind på spillesteder klokken 23 om aftenen under den fjerde koncert, når de engang har fået druknet deres tømmermænd i shawarma og reparationsbajere. En frustration, arrangørerne alle har delt, når de har enten gået til eller arrangeret festivaler.

»Du ved ikke, hvornår Hailu Mergia spiller. Så du bliver nødt til at komme, når vi starter torsdag, for det kan være, han er den første, der spiller,« eksemplificerer Jeppe Hofmeister Berg, og Matias Gulvad Jørgensen tager over:

»ALTER er en samlet helhed. Vi har valgt at kuratere de ting, vi har valgt at kuratere, fordi de spiller op imod og bidrager til hinanden. Ved ikke at offentliggøre en tidsplan er man med til at give folk det billede og den oplevelse, vi gerne vil give dem. Vi drømmer om, at man træder ind i lokalerne og kommer ind i en anden verden. Et andet sted. Det er ikke sådan noget med, at der foregår en koncert i ét rum og en koncert i et andet rum samtidig. Kom og oplev det hele. Vi starter klokken 19 og slutter klokken 02.30.«

Jeg tænker lidt over, hvorfor ALTER laver de her indgreb i festivalkonceptet. De gør rigtig meget for at gå imod det forventelige, men de forsøger heller ikke at lave en antifestival. Hvis ikke det er en klassisk festivaloplevelse, de vil give deres publikum, hvad er det så for en oplevelse? Matias Gulvad Jørgensen forklarer, at efter så mange år som koncertarrangør i det samme mørke rum med samme koncept hver aften havde han som aktør et behov for at komme ud af sin egen komfortzone:

»Almindelige koncerter kan være fint, men jeg begyndte at kede mig lidt. Det var en statisk ting. Det samme sorte lokale, to til tre koncerter i løbet af en aften og så gik folk videre i byen. Vi vil også gerne bare udfordre os selv. Der nogle flere udfordringer i at lave koncerter på den her måde.«

Jeppe Hofmeister Berg uddyber:

»Det er meget indkapslet i to ting: Vi prøver at skabe et frirum for kunsten, som kan eksistere på tværs af kunstformer, og så skabe en helhedsoplevelse for dem, der er her. Det skulle gerne være sådan en oplevelse, hvor man føler det hele meget nært. Der er heller ikke så mange publikummer, så der er en følelse af fællesskab blandt både musikere, kunstnere og publikum.«

Stefan Engelbrecht Nielsen er heller ikke i tvivl om, at udfordringerne af både dem selv, men også af ALTERs publikum, er tiltrængt og ikke mindst en rigtig positiv ting, der kan åbne op for en meget vildere festivaloplevelse.

»Vi lefler ikke for folk – vi prøver faktisk at kræve lidt af publikum. Vi forsøger at skubbe til dem, og vi tror på, at folk godt kan finde ud af de her benspænd, som er vores program, lokaleindretning og koncepter. Publikum fortjener at blive udfordret lidt mere,« forklarer han.

Gastronomi og grindcore, korsang og brutalitet

På ALTER er det ikke kun scenen, lokalet og tidsplanen, der bliver vendt på hovedet i forhold til den gængse festival. Musikprogrammet er også spækket med overraskelser, hvor arrangørerne higer efter at skabe unikke samarbejder på tværs og på trods af genrer, samt give publikum en oplevelse, der pirrer andre sanser end blot syn og hørelse. Det drejer sig blandt andet om et koncept, der indeholder gastronomi og grindcore.

»Det er et koncept om fredagen, man kan købe en billet til. Så kommer der en og kok og laver en treretters menu med tre glas vin til. Det hele kører så af sted, imens grindcorebandet Sadopimp spiller på scenen. Vi prøver at se, hvordan man kan få den gastronomiske kunstart ind i musikken. Igen tænker vi: “Hvordan kan vi bringe noget nyt på bordet?” Her forcerer vi to modkulturer sammen – den finkulturelle gastronomi og den beskidte grindcore,« fortæller Jeppe Hofmeister Berg.

Han og Stefan Engelbrecht Nielsen kigger på hinanden og anerkender, at det i den grad er et eksperiment, der meget vel ikke fungerer. Men det er lige præcis derfor, ALTER gør det – det er det, de er sat i verden for. At udfordre og fejle. Indtil noget helt magisk opstår.

»Det er jo helt absurd at gøre sådan noget, men derfor skal vi gøre det og se, om folk køber ind på det,« siger Stefan Engelbrecht Nielsen, og Matias Gulvad Jørgensen tager over:

»Vi prøver os frem, og så lærer vi undervejs. Sidste år var vi måske mere safe i vores arbejdsformer, end vi er nu, men i år er vi kommet tættere på den festival, vi gerne vil lave. Vi prøvede nogle ting af sidste år og fandt ud af, at det fungerede. Så nu kan vi slippe os selv lidt mere fri og prøve at lege med nogle mere massive indgreb.«

I 2021 havde ALTER hyret nogle scenografer til at skabe scenen, men i år står arrangørerne selv for det. Publikum kan blandt andet se frem til at blive placeret i forskellige niveauer, når et stillads skal rejses i den gamle kantine.

Selv meget af den musik, der ikke præsenteres i selskab med fine dining, er kurateret i mere eller mindre grad af ALTER. Det drejer sig eksempelvis om konceptet Samling, som i en anden form også var med på sidste års festival. Konceptet går ud på at flere dygtige musikere dykker ned i ét instrument. I 2021 var det seks trommeslagere med vidt forskellige musikalske baggrunde som blev bedt om at lave et stedspecifikt værk, og i år er det blevet guitarens tur. Marisa Anderson og William Tyler, der også spiller om onsdagen, skal fredag aften spille med Emil Palme, Alvilda Reiter, Mija Milovic, og Anders Ahle. Det er en bred skare af guitarister, der kommer fra baggrunde så forskelligartede som ambient, jazz og rock. Musikerne har haft nogle indledende snakke, men først dagen inden deres koncert mødes de og skaber det musikalske værk i fællesskab.

En anden koncert, der efter alt at dømme bliver en unik engangsforestilling, er torsdagens koncert med Marie Højlund, som har arbejdet med lydinstallationer og spillet i Marybell Katastrophy, Tiger Tunes og Nephew. Til ALTER spiller hun med projektet KH. Marie – det bliver bare ikke den helt sædvanlige KH. Marie-koncert.

»Vi sagde: “Vi vil rigtig gerne præsentere dig, og vi vil gerne have, du gør et eller andet ekstraordinært, og det får du frie rammer til at gøre. Vi vil bare gerne have, at du laver noget specielt til festivalen.” Hun så rummet, og så tænkte hun, at hun ville gå med noget brutalt og højlydt i form af Hiraki. Og så har hun også valgt at tage fem korsangere fra Aarhus Teater med ind,« siger Jeppe Hofmeister Berg.

Det bliver altså formentlig en koncert, der ligger i spændingsfeltet mellem lavmælt og ekstremt voldsomt, når korsang møder støjrock. Der er dog også koncerter på ALTER, hvor bookinggruppen ”bare” har præsenteret kunstnerne for konceptet, konteksten og sidste års program og altså ikke bedt dem lave hverken specifikke værker eller indgå i ukonventionelle samarbejder.

»Lyden, der kommer ud af højtalerne til koncerten med eksempelvis Tirzah eller Hailu Mergia er nok den samme, som de turnerer rundt med. Sådan er det nok for de fleste. Men der er jo noget unikt over det rum og den kontekst, man oplever koncerten i. Vi arbejder med ebbe og flod. Det er ikke tilfældigt, på hvilke dage, de forskellige ting spiller. Vi laver en spændingskurve, som gør, at alting spiller sammen. Hvis man som publikum oplever det hele, får man en unik oplevelse, men hvis man bare kigger på den enkeltstående koncert, så har musikerne ikke nødvendigvis lavet et specielt sæt til festivalen,« siger Matias Gulvad Jørgensen.

Spændingsfelter og diversitet

Uden helt at vide præcis, hvad, der skal ske, og hvad, jeg kommer til at opleve onsdag klokken syv, så er jeg så småt blevet klog på, hvilke vanvittige greb og outrerede idéer ALTER-arrangørerne tager i brug for at skabe en festival ud over det sædvanlige. Men på et mere højpandet plan, vil jeg alligevel gerne vide, hvad man kan forvente sig som publikum med en partoutbillet i hånden.

»Forhåbentlig en god oplevelse,« lyder det lidt rockstjerneflabet, men med glimt i øjet fra Matias Gulvad Jørgensen.

Ligeså byder Stefan Engelbrecht Nielsen ind med »noget fedt.« Fair nok, det er vel, hvad man kan forvente af et så vagt spørgsmål. Men inden jeg får omformuleret mig, har arrangørerne grinet af og Jeppe Hofmeister Berg byder ind med et lidt mere uddybende svar.

»Man kan forvente en nærværende og intim festivaloplevelse, der skubber til det, du troede, en festivaloplevelse normalt ville være. Der kommer ikke flere end 300 mennesker, så det bliver et stort fællesskab. Det siger man helt sikkert også om Orange Scene, men det er meget mere intimt at have det med en mindre gruppe.«

Matias Gulvad Jørgensen håber også, at oplevelsen bliver fri: »På Roskilde Festival skal du fandme have noget ud af din billet. Jeg håber, at nogen på ALTER tænker: ”Jeg vil rigtig gerne se de her tre ting, og det er billetprisen værd. Så får jeg alle de andre oplevelser oveni”.«

Igen pointerer Jeppe Hofmeister Berg, at flere af oplevelserne og værkerne bare ikke kommer til hverken Aarhus eller nogen andre steder igen. Eksempelvis er det ikke så tit, at en ethiojazzlegende som Hailu Mergia spiller for blot 300 mennesker. Det er engangsforestillinger, som eksisterer på et givent tidspunkt på amtssygehuset under ALTER 2022. Det taler direkte ind i arrangørernes ønsker om at bevæge sig væk fra de statiske musikoplevelser. Og det er noget, de har følt manglede i det danske festivallandskab, til trods for at der ifølge dem er mere end nok inspiration at hente i udlandet. De nævner selv Hollands Le Guess Who? og Rewire, Polens Unsound, Italiens Club 2 Club og Tysklands CTM som festivaler, der også udfordrer, tænker nyt og sidestiller en bred skare af kunstformer.

»Der er CLICK festival i Helsingør, men der manglede i hvert fald nogen, der prøvede at samle forskellige kunstformer her i Jylland –og måske også i Danmark i det hele taget. Vi har jo fælles interesser med Gong Tomorrow, KLANG Festival og SPOR Festival, men meget er centreret omkring København. Vi prøver at vise, at der også sker ting uden for byvoldene,« siger Jeppe Hofmeister Berg.

Musikalsk set spænder programmet på ALTER meget vidt, og når der bookes artister, er diversitet og eksperimenter nøgleord. Der arbejdes så vidt muligt genreløst, eller om ikke andet så inden for alle genrer. ALTER har nemlig tiltro til, at de har landets måske mest nysgerrige publikum.

»Vi har ikke specifikt forsøgt at catere til et vist publikum. Vores drøm er, at der er noget for alle. Der var et diverst publikum sidste år, og det håber jeg også, der kommer i år. Det prøver vi også på at appellere til ved at præsentere et vidtfavnende program,« siger Matias Gulvad Jørgensen.

Det er derfor man sidste år kunne have koncert med et black metal/punkband som Gabestok for så bagefter at have en koncert med rapperen Bbymutha. Matias Gulvad Jørgensen peger i år på Sote og Tirzah som to artister, der står i skarp kontrast til hinanden rent lydmæssigt. Onde tunger ville måske kalde det ufokuseret, men så tror jeg ret beset, man har misforstået ALTERs mission. Det handler ikke om homogenitet, strømlinethed og de allermest naturlige udviklinger i løbet af en festivalaften. Det handler om spændingsfelter, kontraster og overraskelser. Om at udfordre sig selv og det fællesskab, som arrangørerne håber at kunne danne rammer om. Og så handler det om at lave fejltagelser, som måske ikke skal gentages næste år, men som med garanti alligevel er en uforglemmelig oplevelse.

ALTER 2022 foregår fra onsdag den 24. august til lørdag den 27. august på det nedlagte amtssygehus i Aarhus.

Billetter – endags, partout og til Fine Dining x Grindcore-arrangementet – kan købes her.