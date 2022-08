Channel Tres, 13.08.22, O/Fest, København

Der var fart over feltet, da Channel Tres indtog scenen sammen med fire dansere og startede et brag af en solskinsfest.

Sheldon Young, bedre kendt under aliasset Channel Tres, er simpelthen definitionen af tjekket. Hele koncerten var et velkoordineret danseshow uden lige, hvor publikum i den grad var inviteret og opfordret til være en del af festen.

Udover at være en brilliant og entusiastisk performer, har Channel Tres et helt specielt udtryk i både hans musik, men også på scenen. Det er svært ikke at lade sig rive med ind i hans verden af kompromisløse baslinjer, west coast-synths og dovne, men groovy rytmer. Specielt når Young har medbragt sig fire dansere, som alle formår at bringe hele oplevelsen op på et højere niveau.

Energiniveauet på “Black Moses” var helt i top, hvor Young før nummeret startede med meget ydmygt at forklare publikum, hvordan det handler om os og ikke ham selv – og hvor glad han er for at stå, hvor han gør. Koncerten lagde også bare stærkt ud “Jet Black”, som med sin tilbagelænede og stilede blanding af hiphop og house sendte det hele på rette spor fra start.

Hele sceneshowet virkede meget tilbagelænet, men dog stadig en god varians i, hvornår danserne er på scenen og hvornår Young skal have tid selv på scenen. På nummeret “Impact” fik Young lov til at komme ud til scenenkanten og virkelig danse for sig selv, hvilket han sagtens kan bære. Udover det følte jeg generelt, at koncerten havde en teatralsk stemning over sig. Det var meget nemt at leve sig ind i Channel Tres-verdenen. Specielt med de indbydende visuals.

Koncerten holdte et højt energiniveau og formåede at få publikum til at svinge hofterne på en varm, solrig dag, men på trods af det, tog Young sig til gengæld sin tid på scenen. Der var lidt for lange pauser i mellem numrene, og det var ikke ligefrem fordi, at der skulle ordnes det hele store i mellemrummene. Han interagerede godt med publikum, så det gjorde selvfølgelig ikke det helt store, men den tid ophober sig alligevel i løbet af koncerten til, at man ikke kan ignorere det.

Channel Tres indtog Omni-scenen med manér. Ingen tvivl. Det var en fest uden lige, som Sheldon Young og hans crew fik til at se nemt ud. Måske lidt for nemt nogle gange, for som skrevet før, så kunne han godt gå hen og miste en smule fokus i overgangene. Channel Tres er i sidste ende, udover at være en dygtig producer, bare herre tjekket på scenen. Derfor glæder jeg mig til næste koncert med ham, hvor forhåbentlig der kan medbringes musikere på scenen – for det kan han sagtens bære.

