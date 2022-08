Fredagssinglr’: 7ebra – If I Ask Her

7ebra er en Malmö-duo bestående af tvillingeparret Inez og Ella Johansson. Inez spiller guitar og synger, Ella står for alt der hedder trommesamples, keyboard, orgel og mellotron. De har lige netop udgivet debutsinglen “If I Ask Her” via PNKSLM Recordings. Det er en hurtig og minimalistisk, lille to-minutters sang, og den gør i virkeligheden ikke særligt meget væsen af sig selv. Til gengæld er det sød musik i ørerne. Vokalen er luftig og let, trommebeatet stramt og hurtigt og guitaren ligeså. En vibrerende mellotron åbner sangen og sætter ind her og dér for at tilføje noget flydende til sangens motoriske grundstruktur.

I løbet af de kun to minutter får man faktisk en sang, der har forskellige stykker og et break. Det er ikke ligefrem den helt store komposition, men der er mere til nummeret, end den repetitive rundgang først lader en tro. Det nostalgisk, cute og iørefaldende. Det lyder lidt som, hvis Wet Leg havde fået fat på Stereolabs gear og var tvunget til at spille på det. Og jeg har lyst til at høre nummeret en del gange i streg.

7ebras endnu unavngivne debutalbum står til at skulle lande i starten af 2023.