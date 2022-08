TSHA, 12.08.22, Omni, O / Fest 2022

Det skulle nok have været mere tydeligt meldt ud, at TSHA ikke ville spille noget af sit eget materiale. For selvom hun leverede et fint og festligt DJ-sæt, så blev det en lidt skuffende oplevelse.

Da jeg ankom til koncerten, blev jeg en anelse forvirret i det, at jeg så en pult på scenen – mest fordi, at jeg føler programmet er en smule misvisende i det, at jeg i hvert fald ikke har læst noget i programmet om, at TSHA skulle være et rendyrket DJ-set.

Så uden helt at vide, hvordan koncerten ville foreløbe sig, da jeg vidste, at det både kunne ende ud i at blive en house-fest med en masse ugenkendelige numre, eller at koncerten måske ville indholde flere af hendes egne produktioner, gik jeg ind til det med et åbent sind. Jeg håbede specielt på at høre noget fra hendes EP “Flowers”, der for mig føles noget af det mere personlige og storslåede musik, hun har lavet.

Da klokken klokken slog 17:00, var der ingen tvivl om, at TSHA startede sin koncert bag pulten, da der lige på og hårdt startede et højt four-to-the-floor stortromme. Den knastørre plads var helt tom for mennesker, men blev da stille og roligt fyldt op med mennesker. Helt bestemt var det, at house-musikken var opløftende og bragte mennesker til scenen. Jeg havde bare ingen idé om, hvad der foregik og hvad der blev spillet. Så vidt jeg kunne fornemme, var der ikke noget originalt materiale fra hende sig selv, der blev spillet – måske var der et mash-up eller remix fra hende, som jeg har overset, men hele koncerten endte ud i at være en house-fest, hvor der i virkeligheden ikke var ekstremt meget varians eller elementer, som stak ud.

På trods af, at der ikke var mange genkendelige numre på setlisten, var TSHA i sidste ende et stabilt DJ-act, som desværre føltes en smule malplaceret i programmet. Hun sørgede for at stable en fest på benene for et publikum, der måske ikke helt var der endnu på. Hun kunne helt sikkert bære et større publikum, hvis altså bare det var senere på dagen.

Jeg er meget åben for at kalde et DJ-set for en koncert og omvendt, men det var desværre en skuffelse at være til TSHA, da det netop var et DJ-set, hvilket jeg lidt havde frygtet, da jeg kiggede på programmet (selvom at det ikke var skrevet i parantes, som man netop efterhånden gør ud for nogle kunstnere efterhånden som booker). Personligt synes jeg, det er en fejl af arrangørerne ikke at melde ud, det er et DJ-set, hvilket desværre kommer til at reflektere på anmeldelsen af oplevelsen.