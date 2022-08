Undertoners guide til O / 2022

O / 2022 er kreeret af O / Day Fest, som udspringer af det Kolding-baserede bryggeri ÅBEN. I forbindelse med festivalen har arrangørerne derfor både sørget for en række events i form af mad- og ølsmagninger, talks, workshops, men selvfølgelig også hele 26 musiknavne, der byder på både diversitet og dynamik fra ind- og udland. For selvom musikprogrammet bevæger sig mest i de elektroniske afkroge – lige fra de eksperimenterende til mere lyttevenlige sfærer – kan man også finde drømmende R&B, hyperaktiv pop, rolig electronica samt hoftesvingende basmusik på plakaten.

O / 2022 skydes i gang torsdag den 11. august med blandt andre klokken 19.45 med den italienske duo Giolí & Assia, der siden 2017 har udgivet en lang række singler og de to albums Istantanee og Night Experience – begge fra 2018. Duoens musik blander elementer af både house og pop og skaber euforiske momenter i form af fængende, instrumentale hooks, men også betagende lyrik.

Derudover gæster medlemmer af When Saints Go Machine festivalen hele to gange om torsdagen. Først klokken 15.30 med Jonas Kenton og Silas Moldenhawers Kenton Slash Demon, som leverer et DJ-set, mens hele WSGM lukker torsdagen af klokken 21.00, hvor der nok også bliver plads til numre fra 2021-albummet Emotional, som bevæger sig i en mere poppet retning i forhold til gruppens forrige udgivelser.

Fredag den 12. august bliver der for alvor sat gang i dansegulvet med peruvianske, Berlin-baserede Sofia Kourtesis, som leverer house for alle pengene. Kourtesis’ musik bringer varmen med sig i form af kantede samples af percussion og vokalfraser, som toppes af med synths i den høje og lave ende. Hendes seneste EP-udgivelse, Fresia Magdalena, er bestemt også et lyt værd, inden hun indtager scenen klokken 20.30.

Derudover kan man sagtens blive hængende ved scenen efter Sofia Kourtesis’ optræden, for umiddelbart efter får O / 2022 besøg af canadiske Daniel Snaiths Caribou-alias. Snaith er efterhånden en af veteranerne inden for den internationale, elektroniske musikscene, og hans musik tager fart i mange forskellige retninger. Jeg forestiller mig selv en blanding af John Talabot, Baths og Panda Bear, når jeg lytter Caribou, selvom musikken dog med årene har bevæget sig fra at høre mere hjemme i den eksperimenterende dream pop med mere utraditionelle former til et blødere udtryk med lettere rytmer, som dog stadigvæk sagtens kan høre hjemme på Refshaleøen og O / 2022.

Lørdag den 13. august glæder jeg mig personligt rigtig, rigtig meget til at opleve australske The Avalanches, som står klar klokken 17.00. Det tidligere kollektiv, som i dag kun er en duo, har efterhånden været aktive i 25 år og i den periode fremført deres musik på forskellige måder i liveformat. På O / 2022 gæster de med et DJ-set, selvom jeg er sikker på, at netop dette DJ-set kommer til at skille sig ud fra så mange andre. The Avalanches’ bagkatalog er netop specielt præget af samples fra blandt andet vinyler, så lur mig, om duoen ikke har tænkt sig at finde nogle af de helt gamle vinyler frem foruden at lade nostalgien fra tidligere udgivelser som Since I Left You og Wildflower sprede sig.

Senere på aftenen – nærmere bestemt klokken 21.45 –får O / 2022 også besøg af Floating Points, som jeg senest fik lov til at opleve i Vega lige før første corona-nedlukning i 2020, hvor manden med det borgerlig navn Sam Shepherd netop havde udgivet albummet Crush. Floating Points’ musik kan være både meditativt og energisk, og blandingen skaber en sofistikeret kombination af jazz og electronica. Jeg kan varmt anbefale at give den mere jazzede EP Shadows et lyt, og efterfølgende kan man kaste sig over førnævnte Crush, der har et mere eksperimenterende, elektronisk præg.

Og til sidst bør man selvfølgelig også nævne Jayda G, som kommer til at lukke festivalen klokken 23.00. For selvom canadieren måske ikke har det største bagkatalog – som tæller 2019-debuten, Significant Changes, en EP og senest en DJ Kicks-kompilation – leverer Jayda G alligevelen stærk blanding af disko, soul og house, der samler publikum i én sindstilstand, hvor der skal være fokus på at være i nu’et.