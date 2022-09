Fredagssinglr’: Collider – Figuring

Tre år efter debuten, -><-, er københavnske Collider nu klar til at løfte sløret for deres kommende udgivelse i form af en EP, som får titlen Excessively Worthwhile. Samtidig ser førstesinglen herfra, “Figuring”, også dagens lys, hvor gruppen kaster sig ud i et af sine mere poppede udspil til dato.

Man kan selvfølgelig stadigvæk spore de klare tråde tilbage til 90’ernes shoegaze, hvilket fortsat udgør Colliders primære styrke, hvor svævende guitarflader og lyse vokalharmonier skaber en drømmende og letfordøjelig lydkulisse, inden en tværfløjte får lov til at agere outro.

Excessively Worthwhile udkommer via Escho den 16. november