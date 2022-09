Fredagssinglr: Girls in Airports – Kabul

Girls in Airports er blevet til en kvartet efter at saxofonist Lars Greve har forladt bandet. Eller det gjorde han faktisk allerede før deres seneste album, Leap, fra 2021, som de lavede i samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra. Det betyder, at deres kommende album er deres første som kvartet og denne single er en smagsprøve på, hvad det vil sige.

På “Kabul” er den tidligere allestedsnærværende saxofon væk, og lydbilledet er blevet skåret ned til to på trommer og to på keys. Det er en radikal ændring, og den slags har det med at afføde stærke reaktioner. Fx skriver en Henrik Sørensen i kommentarsporet på facebook, at det “lyder absurd kedeligt”. Så langt ville jeg nok ikke gå, men da de to trommesæt begge spilles med whiskers, og de to keys er elektriske klavere, henholdsvis et Wurlitzer 206A og den sjældne øsstysker Weltmeister Claviset 400, er resultatet i praksis en duolyd, hvilket virker som en besynderlig

begrænsning at lægge på sig selv som kvartet. Også fordi de ved at gå over i det format bevæger sig ind på et område, som særligt Svaneborg Kardyb i forvejen behersker til noget nær perfektion. Det virker dog som om, Girls in Airports’ ærinde er et andet. Deres fokus på “Kabul”er det repetitive og det klanglige. Det begynder i en uforløst og urolig stemning, for derefter at slå over i nummerets centrale stykke, der er mere muntert og eventyrligt klingende. Dette sker i tonerne, men også via en lille rytmisk leg, som jeg ganske kort vil forklare: whiskersne på lilletrommen spiller en tilbageholdende rytme, samtidig med at resten af instrumenterne forskubber 1-slaget et halvt slag tilbage, hvilket giver en desorienteret fornemmelse, der skaber en vis uro. Da nummeret skifter stemning bliver trommerne lige ud ad landevejen, og melodien bølger forløsende frem og tilbage, for til sidst at lægge sig til hvile i et leje af Juno 60-synthesizer og ro.

Jeg synes, det er modigt, at de prøver kræfter med en ny lyd og afprøver, hvad kvartetformen kan. Det skal der nok komme noget spændende ud af. Hør “Kabul” og lad det være en anledning til at tage ind og se Girls in Airports i VEGA, hvor de for første gang går i samspil med sangere, hhv Lucky Lo, Teitur og Mariam The Believer. De er nemlig glimrende live. Derudover udgiver de nyt album i det nye år, så der er masser at glæde sig til.