Fredagssinglr’: Visitor Kane – Dead Loss

Der er efterhånden gået tre år, siden vi sidst hørte fra Visitor Kane. Dengang – i anledning af gruppens anden fuldlængdeudgivelse, Change of Heart – var bandbesætningen blevet udvidet fra to til fem medlemmer, og det er netop denne konstellation, som Visitor Kane har brugt de seneste år på at lære at hvile i og skabe ny musik ud fra.

Nu er gruppen, hvis medlemmer trækker tråde til eksempelvis Less Win, Holm og Yung, så klar til at præsentere deres tredje plade, som har fået titlen At Issue, som bandet selv beskriver som »en ydmyg granskning af en ubegribelig verden.«

»At Issue er mit forsøg på at beskrive verden gennem abstraktion,« forklarer frontmand Patrick Kociszewski.

»Verden er svær at begribe, så det føltes nærliggende at give mig i kast med. At verden kan være svær at forstå kommer måske ind imellem til udtryk som pessimisme på albummet. Det er imidlertid noget jeg forsøger ikke at være, og jeg synes, jeg kan finde lyse sider ved næsten alt.«

I den forbindelse kan Visitor Kane i dag også præsentere pladens debutsingle, “Dead Loss”, der ligeledes agerer denne uges Fredagssinglr’.

»Det er en mørk sang, men den er pakket ind i en let melodiøsitet, som giver den et underligt dystert islæt, hvilket jeg ret godt kan lide,« siger Kociszewski, der i sangens omkvæd da også småopgivende får lamenteret: »The dream of paradise faded with time / Was too good to be true.«

På “Dead Loss” dyrker Visitor Kane således i endnu højere grad deres forkærlighed for den tilbagelænede americana, der prægede albumforgængeren, men som samtidig også synes at skue tilbage til sen-60’ernes britrock. Her fokuseres der nemlig tydeligt på de jangly guitarmelodier, som bakkes op af bløde hornarrangementer og Kociszewski croonende vokal.

“Dead Loss” akkompagneres desuden af en minimalistisk musikvideo, hvor vi ser Kociszewski vandre gennem et skovområde – alt sammen skudt gennem et fiskeøjeobjektiv og et grynet, dollargrønt filter.

At Issue udkommer 11. november på Part Time Records