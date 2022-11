19 nye navne er klar til Roskilde Festival 2023

Der er et eller andet, der bare føles rigtigt ved at have Damon Albarn på Roskilde Festival-plakaten – hvad end det er på egen hånd, i selskab med et bredt udvalg af virtuose kunstnere fra Afrika og Mellemøsten eller som allestedsnærværende Gorillaz–mastermind.

Således bliver det også tilfældet i 2023, hvor Blur – 20 år efter bandets seneste besøg på Roskilde Festival – endelig vender tilbage til Roskilde Dyrskueplads. Britpop-ikonerne er nemlig hovednavnet i den pakke på i alt 19 nye navne, som festivalen i dag kan præsentere.

»Vi har dannet tæt parløb med Albarn, siden Blurs første koncert på Roskilde Festival i 1992, og det er altid en stor fornøjelse at opleve, hvad han har med til det danske publikum,« fortæller Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, om tilføjelsen, der samtidig markerer Damon Albarns 10. optræden på festivalen.

Blur bliver dog ikke alene om at levere fængende og potente rocknumre næste sommer. Med i dagens offentliggørelse finder man nemlig også amerikanske Queens of the Stone Age, der med Josh Homme i front gennem årene har transformeret sig fra slæbende stonerrockband til storladent faux-stadionrock, og som i løbet af 2023 efter planen er klar med deres ottende album.

Albarn og Homme gøres imidlertid selskab af mindst lige så stærke kvindelige skikkelser i form af både Michelle Zauner og resten af Japanese Breakfast, der kommer med sidste års Jubilee i bagagen, samt Alice Glass, der på sin fuldlængdesolodebut, PREY//IV, er »trådt ud fra den dominerende skygge af Crystal Castles – og ind i en ny.«

Derudover bliver der også mulighed for at opleve »de fineste fornyere af dansk pop,« som vi døbte Ganger, da vi for to år siden skulle gøre status over 2020’s bedste udgivelser, mens Brittney Parks’ Sudan Archives-alias er garant for en af festivalens mest medrivende og unikke R&B-oplevelser.

I alt indeholder dagens offentliggørelse følgende artister: Adekunle Gold (NG), Alice Glass (CA), Bala Desejo (BR), Big Freedia (US), Blur (UK), Debbie Sings (DK), Ganger (DK), Ithaca (UK), Japanese Breakfast (US), Liraz (IR), Melodi Ghazal (DK), Nikki Lane (US), Queens of the Stone Age (US), ShaSimone (UK), Sudan Archives (US), Tobias Rahim (DK), Tove Lo (SE), Villano Antillano (PR) og Witch Club Satan (NO)