Fredagssinglr: Late Verlane – Sucker

Den dansk-svenske kunstner Late Verlane har længe rumsteret i undergrunden med sine iørefaldende singler og indbydende koncertoptrædener uden helt at bryde igennem lydmuren – men nu kan det være, at det snart vender? I hvert fald har kunstneren med det borgerlige navn Viktor Persson nu endelig en debut-EP på vej, som er sat til at udkomme senere i år.

Den nyhed er selvfølgelig ledsaget med udgivelsen af en ny single, der denne gang bærer titlen ”Sucker”. Musikalsk er vi ude i et slags miks mellem glitrende popproduktion tilsat en god omgang distortion-guitarer og lyriske slacker-vibes fra soveværelset, der emmer af en introspektiv dans mellem nattelivets glæder og sorger.

»You’re waking up at three / I don’t care what you see / The sucker in me / Is beating again / You’re waking up for me / And I don’t care what you see / When the demon in me / Is dancing again,« synger Viktor Persson med sin sarte og androgyne røst eksempelvis på det melankolske omkvæd.

Resultatet er naturligvis noget anderledes end på den psych-inspirerede single ”Roll Like a Dummy”, der for fire år siden introducerede omverdenen til Late Verlane. Men alligevel er der et klart og tydeligt slægtskab mellem de to sange, der begge i bedste indiestil giver os små hymner fra en outsiders perspektiv, emmer af charme og har nogle ganske velskrevne melodier.

Hvordan ender det hele med at tage sig ud på den kommende EP? Det glæder vi os her på redaktionen til at blive klogere på.