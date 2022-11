Her er det fulde lineup til Primavera Sound 2023

Med lige præcis seks måneder til at Primavera Sound 2023 skydes i gang i Barcelona, kan festivalen nu præsentere de 200(+) navne, som udgør næste års massive musikprogram.

Øverst på plakaten finder man de nyligt koncertaktuelle britpop-legender Blur, som hverken har be- eller afkræftet, at der også kan være ny musik fra deres side under opsejling. Tilbage i 2013 anmeldte vi dem til fem U’er på netop Primavera Sound med ordene: »Det var en fejlfri og festlig omgang fra Blurs side.« Der er således høje forventninger til Damon Albarn og co.’s tilbagekomst til den catalanske hovedstad. Af andre hovednavne finder vi synthpop-pionererne Depeche Mode, der desværre blev til en duo tidligere i år efter det tragiske tab af Andy Fletcher. Til gengæld kommer de til at have deres kommende, femtende album, Memento Mori, med i bagagen, da det er planlagt til at udkomme i marts 2023.

Der er samtidig nok at komme efter, hvis man holder af skæv 90’er rock, hvad end man er mest til det støjende og slæbende fra Come eller Swans eller mere til det tekniske, vrælende post-hardcore fra de nyligt gendannede Unwound og Karate (sidstnævnte spåede Undertoner allerede ved deres opløsning i 2005 til at blive gendannet i starten af 2020’erne). Der er med andre ord garanti for for at blive blæst bagover af skærende guitarknive og tungsindig emostemning. I den mindre misantropiske ende finder man i stedet Built to Spill, der stensikkert kan sende nogle slackede solskinstoner ind over den catalanske havnefront.

Den alsidige plakat er som altid farverig rent genremæssigt, og det betyder, at der også i 2023 kommer til at være spækket med nogle af nyere tids største indiedarlings. Tag eksempelvis Alex G’s følelsesladede sadboi-sange, der efter alt at dømme kommer til at være en stor håbefuld krammer til publikummet i Barcelona. Hvis man skal stole på vores anmeldelse af mandens seneste album, bliver hans musik i hvert fald kun bedre og bedre. Hvis man derimod søger den mere festlige indie, kan man med fordel smutte til koncerter med Caroline Polachek eller Christine & the Queens. Sidstnævnte leverede senest på Roskilde 2019 »et kæmpe brag af en popkoncert, der fik Arena til at svede og danse.« Chris, der optræder under det nye alias “Redcar”, bør måske bare satse på at spille de træfsikre hits, så koncerten ikke bliver en lige så stor skævert som hans seneste album.

Blandt Undertoners egne albumaktuelle favoritter fra i år finder man den eksperimenterende elektroniske popduo Jockstrap (der leverede en fem-U’et debut i efteråret) samt de irske eksperimental-støjrockere i Gilla Band, der så sandelig kan levere mageløse magtdemonstrationer i både album– og liveformat.

Der er derfor rigeligt med musikalske oplevelser at se frem til i løbet af ikke bare én, men to weekender i det spanske i maj og juni næste år.

Den catalanske festival har nemlig haft vokseværk i løbet af det seneste år, hvor den vanlige afstikker til Porto også blev suppleret med musikalske udflugter over Atlanten til både Los Angeles, Buenos Aires, Santiago og São Paulo i løbet af efteråret 2022. Derfor føltes det også nærliggende, da festivaldirektør Gabi Ruiz ved det afsluttende pressemøde under dette års festival i Barcelona kunne offentliggøre, at næste stop på Primavera Sounds udvidelsesturné bliver Madrid. Her kommer festivalen til at indlogere sig i Ciudad del Rock, som ligger i Arganda del Rey cirka 40 kilometer sydøst for hovedstaden, og som blev opført tilbage i 2007 netop med henblik på at skabe et velfungerende udendørsareal for festivaler og større koncertarrangementer.

Imens er planerne i Barcelona de samme som altid, hvor de tre festivaldage kommer til at blive afviklet side om side med middelhavskysten ved Parc del Forum, mens byens spillesteder lægger lokaler til de faste a la Ciutat-koncerter i dagene op til selve festivalen.

Er du nysgerrig på resten af plakaten, kan du med fordel gå på opdagelse i det fulde lineup til Primavera Sound 2023 lige her samt navnene til a la Ciutat-koncerterne før og efter festivalen lige her.

Primavera Sound 2023 finder sted i Barcelona fra 1-3. juni (med a la Ciutat-koncerter fra 29-31. maj) og Madrid fra 8-10. juni (med en la Ciudad-koncerter fra 5-7. juni).

Billetter kan købes fra 1. december lige her.