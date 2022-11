Undertoner søger nye skribenter til et af landets ældste musiksites

Vi søger skribenter både til pladeanmeldelser, koncertanmeldelser og interview. Så har du en musik- og skrivenørd gemt i maven, så har du mulighed for at blive en del af vores redaktion.

Undertoner har eksisteret siden 2003 og er et digitalt musikmagasin, der er 100 procent drevet af frivillige ildsjæle, der alle har en kærlighed til god musik og formidlingen. Nu er vi på udkig efter nye skribenter til vores redaktion, som kan være med til at løfte sitet og formidle alternativ musik til folket.

Vi har højt til loftet, og er altid åbne for nye idéer og tiltag, som kan forbedre sitet for vores læsere, så du får samtidig rig mulighed for at præge både dine egne produktioner såvel som Undertoner som helhed.

Hvad kvalificerer mig til at blive skribent på Undertoner?

Du behøver hverken at have læst dansk eller journalistik – så længe du behersker det danske sprog og brænder for god og dybdegående musikformidling. Dine musikalske præferencer kan være både brede og snævre, men mere end noget andet har du et godt øje til de navne, som ikke nødvendigvis får særlig meget opmærksomhed herhjemme. Har du tilmed også mod på at mødes med dine redaktører og medskribenter til sociale arrangementer, skader det heller ikke.

Det lyder jo fortrinligt! Hvordan kommer jeg i gang?

Send en mail til bitten@undertoner.dk med en beskrivelse af din baggrund såvel som musikalske profil og om du har en præference inden for vores formater (plader, koncerter eller interviews) – og matcher du det, vi søger, hører du fra os så hurtigt som muligt.