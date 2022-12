Hvad lyttede vi til – 2022

Black Country, New Road – The Place Where He Inserted the Blade



Black Country, New Roads Ants From Up There tackler mange forskellige aspekter af den destruktivitet, der opstår i kombinationen af kærlighed og usikkerhed. Der er mange højdepunkter at dykke ned i, men den mest centrale og gennemgribende fordybelse kommer til udtryk på den følelsesladede “The Place Where He Inserted the Blade”.

Poesien er på sit højeste, men den formår på magisk og relaterbar vis stadig at sameksistere med jordnære analogier og situationsbeskrivelser. At linjer som outroens desperate »show me where to tie the other end of this chain« kan optræde i samme sang som den referencefulde »Concorde, Bound 2, and my evening« – for blot at fremme sangens melankolske karakter – er et stærkt vidnesbyrd om Isaac Woods udfoldelse som en af årets mest tiltalende lyrikere.

Den velkendte indieballade-struktur er strakt ud til syv storslåede minutter i albummets karakteristiske, tålmodige og postrock-prægede karakter. De forskellige instrumenters melodier svæver ind og ud af hinanden på en helt organisk facon for herefter at kulminere i to storladne omkvæd, der garanterer lytteren at sidde tilbage uden tørre øjne.

“The Place Where He Inserted the Blade” er et perfekt soundtrack til de øjeblikke i ens liv, hvor kærligheden synes at være særligt svær at navigere i.

(Emil Ahle Petersen)

Brimheim – Favorite Day of the Week



Som Brimheim dukkede Helena Heinesen Rebensdorffer op ud af det blå i 2022 og lod sig ikke umiddelbart afkode. Gothpop kaldte hun selv sit udtryk og sin musik, og det passer i grunden meget godt. På plade er sangene relativt blide, og allermest kommer de til deres ret live, hvor Brimheim viser et imponerende spænd fra sårbar til, ja undskyld mig, fucking rå. Det samme gælder for ”Favorite Day of the Week”, der særligt har gjort indtryk hos mig i år.

Fra en spæd start med et lille sårbart knæk på stemmen udfolder Brimheim ængsteligt versene i erkendelsen af at være blevet ramt af (gisp!)… følelser: »Accidentally at least / I caught these feelings.« Men hun bliver samtidig nødt til at indrømme over for sig selv, at noget (eller nogen!) er i gang med at nedbryde de mure, vi konstruerer for at beskytte os selv: »You know I’m guarded / I know you / You keep your walls up / Like I do / I’ll try and be brave enough to tell you / That I miss you all the goddamn time.«

Brimheim er mester i at indfange længsel i tekst og toner; det skønne og det pinefulde i at savne nogen »all the goddam time.«

(Camilla Grausen)