Fredagssinglr’: First Flush – Ildfluer

First Flush tager hul på det nye år – nu som kvartet – med tilgængelig, rendyrket forfatterskolepop, der hylder alt det, der ikke varer for evigt.

Med fem kritikeroste album på bagen er indiepop-drengene i First Flush efterhånden et veletableret navn på den danske musikscene. De poetiske, odenseanske pop-herrer skyder samtidig det nye år i gang som kvartet med ny musik i form af nummeret ”Ildfluer” fra deres kommende opfølgning til 2021’s Fjorden.

Der er dog sket meget, siden First Flush udgav deres debutalbum, På Tinden, i 2014 og sidenhen Min erindring i 2015 – en eksperimenterende art-pop plade, der baksede med alt fra punk til hiphop. Siden da har bandet udviklet deres avantgardistiske pop-tendenser i en mere tilgængelig og radiovenlig retning. Og skal man dømme ud fra de nye toner, kunne det godt tyde på, at First Flush har givet sig helt hen til den flirt med rendyrket forfatterskolepop, der også var tydelig på Fjorden.

”Ildfluer” er nemlig en bittersød, sommerlig skæring om de ambivalente, men også lettende følelser, der kan opstå i forbindelse med afslutninger. Med venlig akustisk guitar, smukke, janglede riffs og en catchy, poppet baslinje charmerer First Flush sig ind i nostalgiens varme favntag, mens Jonathan West Carstensen accepterende, men altmodisch konstaterende –og i en hyldest til det flygtige – erklærer: »Jeg ved ikke, hvem vi var / Men jeg ved, vi ikke skal være det mere.«

Sangen er inspireret af de ildfluer, der summede rundt og blot lyste i få uger omkring en flod i Kyoto, hvor Carstensen boede, og trækker inspirationerne fra hverdagen ind i lyrikken, der giver en tilgængelig, ørehængende kvalitet til både musik og tekst – man kunne næsten tro, at First Flush har aspirationer om at blive det nye TV2. ”Ildfluer” er i hvert fald et nummer, man nemt kan forestille køre i baggrunden på radioen, når der skal svælges i alt det, der heller ikke kom til at vare for evigt i det nye år.