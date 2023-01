Fredagssinglr’: Lowly – Seasons

Lowly har skåret ind til benet på deres ellers så fyldige musik, og med deres seneste single beviser de, at der under alle de farverige tapetlag ligger en simpel, men skøn popsang om tidens gang.

Aarhusianske Lowly er næste måned albumaktuelle igen for første gang siden Hifalutin, som vi flere gange var overordentligt begejstret for her på sitet. Skal man dømme ud efter singlerne fra gruppens tredje studiealbum, Keep Up the Good Work – og særligt denne uges “Seasons” – så har gruppen virkelig skrællet en masse lag af deres mættede lydbillede. Heldigvis når Lowly rigtig langt med få virkningsfulde elementer.

“Seasons” er en skinnende, enkel solstråle af en lille popsang, der roligt blomstrer som en vintergæk i januarkulden. Trommebeatet og bassen kører i legende, cirkulære motiver, og det virker næsten triphoppet. Her ingen store lydlandskaber, der trænger sig på; blot en luftig summen, der giver plads til den overdådige og luftige vokal.

Selv har bandet sagt, at den langsomt opbyggelige sang tager udgangspunkt i et digt om solen, mens kompositionen skal symbolisere en rakets opfart til samme stjerne. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, at sangen kulminerer i et stort, brændende himmellegeme, for så voldsomt bliver det ikke. Men det er et smukt billede: Rejsen mod solen, som dikterer sæsonerne uden viden om, hvilke konsekvenser det har for alt liv, udvikler sig igennem sangen til en abstrakt fortælling om livets gang.

Tanken om, at livet og tiden forsvinder som sand mellem vores hænder, har været uomgængelig for Lowly at komme ind på. For siden udgivelsen af Hifalutin, er flere medlemmer blevet forældre, mens de også har mistet kære og fået sat deres nære venskab på prøve igennem en pandemisk lockdown. Det er altså de store voksne spørgsmål og betragtninger, der trænger sig på i Keep Up the Good Works tematikker.

Det bliver formentlig Lowlys mest poppede og tilgængelige værk til dato, men det bliver måske også deres mest modne og ærlige.

Keep Up the Good Work udkommer den 17. februar 2023 via Bella Union.