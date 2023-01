Frigjort Festival offentliggør de første navne til 2023

Når kalenderen igen siger august måned, slår Frigjort Festival dørene op for fjerde gang. Samtidig kan todagesfestivalen, som har hjemmebane på Christiania, også nu præsentere de to første navne, der kommer til at pryde dette års plakat.

Deadletter har sin base i det sydvestlige London, selvom størstedelen af bandmedlemmerne ganske vist har kendt hinanden fra barnsben i Yorkshire. De fem fyre spiller postpunk på den tidssvarende, britiske facon, hvor kulden og mørket har overtaget de ofte overraskende dansable numre – og hvis de endelig skal frem i lyset, er de heller ikke blege for at give interviews til Fred Perry(?!) Kulden er ligeledes fremtrædende hos den danske duo Mavourneen, der består af Hans Gustav Björklund Moulvad og Benedicte Pierleoni-Nielsen, og som inkorporerer netop kulden og støjen i deres avantgardistisk rockkompositioner. Koncerten på Frigjort Festival giver i øvrigt god mulighed for at opleve liveudgaver af duoens debutalbum, som efter planen udkommer senere i 2023.

»Med Deadletter lægger vi os lidt i sporet af sidste års booking af Deep Tan og viser et af de pt. stærkeste upcoming-navne på den britiske rockscene, som man virkelig bør holde øje med. Ligeledes har Mavourneen længe rumsteret på Københavns undergrundsscene, og de blæste os fuldstændigt bagover på sidste års Høst Møn. Med deres kommende debutalbum er vi sikre på, at de kommer til at vælte kegler på årets Frigjort Festival – og så er vi desuden meget glade for at kunne invitere Benedicte Pierleoni tilbage på Frigjort Festival, efter hun spillede to koncerter i 2021 med henholdsvis Brimheim og Baby in Vain,« forklarer Frederik Buur Rosbach, der er en del af arrangørerne bag Frigjort Festival.

Frigjort Festival finder sted fredag d. 11. og lørdag 12. august på Loppen, Byens Lys og festivalens udendørsscene Prærien.

Hvis du vil læse mere om Frigjort Festival og blive klogere på festivalens profil, tog vi os en snak med arrangørerne forud for sidste års udgave.