Helado Negro, 23.10.19, Pumpehuset, København

Denne mørke, kolde onsdag var det ikke helt dårligt at være i selskab med Roberto Carlos Lange på Pumpehuset. Hvis navnet ikke siger dig noget, så er det nok, fordi han bedre er kendt som den eksperimenterende, elektroniske-folk musiker Helado Negro. Måske er man stødt på hans seneste album This Is How You Smile, der udkom her i marts 2019 og har fået god omtale, samt lægger sig særdeles op til titlen med dets omfangende og varme lyrik og folk-baserede fokus. Eller måske er man stødt på lydunivers tidligere, da han har udviklet det over hele fire fuldlængde albums på hhv. Island Universe Story One, Two, Three og Four, hvor der klart er et større fokus på de eksperimenterende og mere tunge, nogle gange footwork-inspirerede rytmegange.

Pumpehuset var ikke fyldt op, men der var heller ikke tomt. Faktisk var der lige tilpas med folk. Alle var ligeledes tilpas ved tanken om, at vi skulle høre den seneste udgivelse autentisk fra start til slut, som der blev meldt ud fra scenen ved start. Det fik selvfølgelig overraskelses-parametret til at synke til bunds, men det behøver man nødvendigvis heller ikke altid blive til en koncert. På scenen var der både keys, violin, en stor mundfuld saxofon og så Lange på guitaren, der blev smidt frem og tilbage af ryggen. Det var en fornuftig opsætning, der gjorde koncertoplevelsen markant bedre på mange måder. Specielt i de momenter, hvor bandet kunne svinge med til de ekstatiske afrundinger, der nogle gange blev lavet på numrene.

Som der blev forklaret fra starten af koncerten, så ville This Is How You Smile køre fra A til Z, hvilket som sådan ikke gjorde noget dårligt. Men kombinationen med eksempelvis de ikke-eksisterende trommer gjorde, at koncernten til tider virkede lidt for statisk og forudsigelig. Ikke fordi, at det føltes dårligt med rytmerne fra de samplede og ikke så levende lydelementer, men de organiske afrundingerne af numrene var ikke til stede. Man kunne ofte mærke, at netop afrundingerne af de enkelte sange gik lige lovligt hurtigt, så man ikke rigtig fik mulighed for at svælge i nummeret, før det stoppede.

Til gengæld skal der lyde ros for, at koncerten var mere bygget op omkring publikumsforståelsen, som Lange havde helt og aldeles styr på. Hans væren og ydmyghed gjorde koncerten ekstra medrivende. Det mærkedes særligt på nummeret Running, hvor lydniveauet fra tilhørerne røg til tops på omkvædet. For en gang skyld føltes det faktisk som, at publikum ikke var bange for at holde tilbage med at synge med. Det kunne noget helt specielt.

Efter Helado Negro havde kørt albummet igennem, fik de lige tilføjet fem numre fra Private Energy, der gav en anderledes og ny energi til koncerten. Under nummeret “Runaround” blev der leget på spændende vis med saxofonerne, der kunne spille nummerets legesyge melodier, som oprindeligt kommer fra synthesizers. Men samtidig led den sidste del af koncerten faktisk i større grad end den første en anelse under de mange samplede lyde. Det virkede lidt som, at opsætningen af instrumenter er tilegnet den seneste udgivelse, som de selvfølgelig lægger mest vægt på. Til sidst var det mest Lange, der stod forrest og satte lydspor efter lydspor på fra Private Energy. De to andre fik ikke den samme plads i musikken, som de gjorde førhen. Det skabte en lidt mere dansabel vibe mod slutningen af aftenen, da den mere tilbagelænede helhed fra den første halvdel måtte vige.

Det var dejligt at mærke, at Helado Negro er sin helt egen på scenen. Han føles som et friskt og varmt pust til publikum. Roberto Carlos Lange virker til at være musikeren, der kan synge enhver scene op, som om det er hjemme i dagligstuen, selvom han i virkeligheden står på den rå scene i Pumpehuset. Alt i alt var det en god, hjemlig koncert, der klart kommer til at sætte varige spor i min musik-rotation den kommende vinter.