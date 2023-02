Fredagssinglr’: Late Night Venture – Mammut

Kosmosset er færdigudforsket for nu for københavnske Late Night Venture. Postmetalorkesteret, der i perioden 2012-2019 kastede sig ud i deres såkaldte “kosmiske trilogi” med først Pioneers of Spaceflight i 2012, Tychonians i 2015 og senest Subcosmos i 2019, er nu klar med deres femte fuldlængde-album, som får titlen V: Bones Of The Extinct.

På V: Bones Of The Extinct er det nemlig ikke længere det uendelige univers, der er i fokus, men Late Night Venture har i stedet komponeret seks jordnære og mindre postrockede numre, der hver især er fyldt med dommedagshistorier om forhold, som mere eller mindre berører alle på planeten. »Blikket kastes på mennesket og dets natur samt alle vore bestræbelser i denne verden – og følgerne af denne drift,« lyder det blandt andet fra bandet, hvis egen historie strækker sig helt tilbage til 2006.

Til at skyde deres kommende plade af sted med raketfart er Late Night Venture i dag også klar med førstesinglen “Mammut”, der byder på tonstunge, slæbende riffs á la Yob og LLNN, mens de lettere astrale synths, som momentvis også kendetegnede albumforgængerne, fortsat spøger et sted i baggrunden. Og med seneste kapitel i sagaen om Late Night Venture føles apokalypsen derfor pludselig langt mere jordbunden.

V: Bones Of The Extinct udkommer den 17. marts 2023 via Trepanation Recordings og Vinyltroll Records.