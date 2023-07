Fredagssinglr’: Queens of the Stone Age – Emotion Sickness

Der er noget trygt ved den nyeste single fra Queens of the Stone Age. Som at hilse på en gammel ven, man ikke har set længe. Han/hun er ganske vist også ved at falde til ro – måske efter at have givet den liiiidt for meget gas i sin ungdom – men det løsslupne festgen ligger stadig derinde et eller andet sted.

På den måde varsler “Emotion Sickness” – som udgør førstesinglen til Queens of the Stone Ages ottende fuldlængde album, In Times New Roman… – på overfladen ikke særlig meget nyt, når man sammenligner med forgængeren, Villains. Produktionen læner sig fortsat op ad den mere poppede og polerede tilgang til håndværket, Marc Ronson bød ind med senest, og på omkvædet dyrker Josh Homme og resten af bandet i stor stil de ømme vokalharmonier, når de crooner »Baby don’t care for me.«

Alligevel tillader gruppen sig trods alt at snige et særdeles særegent og velfungerende riff ind undervejs; mekanisk som på deres (måske) mest oversete udgivelse, Era Vulgaris, og boogierockende som på meget af Lullabies to Paralyze. Det er derfor som altid ikke til at sige, præcis hvilke veje bandet har tænkt sig at følge, her 25 år efter deres selvbetitlede debut, men er man fan af især den senere del af Queens of the Stonne Ages bagkatalog, bør der helt klart være noget at komme efter.

Med til “Emotion Sickness” følger også en musikvideo, der har global premiere klokken 15.00 dansk tid, og som vi selvfølgelig nok skal få med i denne artikel, så snart videoen er udkommet.

In Times New Roman… udkommer 16. juni via Matador Records, og Queens of the Stone Age gæster desuden Roskilde Festival onsdag den 28. juni.