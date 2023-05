Indigo De Souza: All Of This Will End

Indigo De Souzas udgave af melankolsk indierock er en sjov men alligevel meget aktuel størrelse. Hjerteskærende tekster om ulykkelig kærlighed og manglende selvværd opblødes af søde og opløftende melodier på en måde, som passer perfekt ind i et 2023, hvor debutalbummet fra Boygenius indtil videre har været årets mest hypede indieudgivelse.

På sit nye album, All of This Will End, får man hverken indtryk af at Indigo De Souzas ekskærester har været særligt søde ved hende, eller at hun for den sags skyld har været særligt sød mod sig selv. Men uanset hvem der på den givne sang står bag hendes fortvivlelse, så formår hun – ved hjælp af en fantastisk sans for sangskrivning samt den jordnære intimitet fra en teskefuld ‘bedroom pop’-etos – at kommunikere sine følelser på en super troværdig facon. Og når hun indtager den nye Gaia-scene på årets Roskilde Festival, skal hun nok få aktiveret nogle tårekanaler.

Indigo De Souza satte allerede gang i de tunge følelser med albummets første single, “Young & Dumber”, der udkom tidligere på året. Den melodramatiske klaverballade beskriver en naivistisk ungdomstid, hvor et usundt forhold endte med at efterlade et traume, hun nu skal overkomme. Hendes vokal lyder mere og mere passioneret og intens, som sangen skrider frem, og den ender til sidst med at ramme som et slag i hjertet, idet hun på klimaktisk vis erklærer: »And the love I feel is so very real that it’ll drag you down«. Det følelsesladede udtryk siver også igennem på titelsangen, hvor hun reflekterer over sin egen tungsindighed, manglen på fyldestgørende forklaringer på denne – og den fortrøstningsfulde konstatering af at den stærkeste modgift må være at gøre sit bedste. Det er den samme blanding af tristhed og fattet selverkendelse, der præger det foregående nummer, “Parking Lot”, hvor et angstanfald udspiller sig – som titlen angiver – på en parkeringsplads: »And I’m not sure what is wrong with me / but It’s probably just hard to be a person feeling anything«. En smule banalt måske, men med overbevisning i stemmen.

All Of This Will End er dog ikke kun en samling af afdæmpede nedturssange. Albummets varierede karakter er faktisk en stor del af charmen. Den seneste single, “You Can Be Mean”, er et kort og energisk nummer, hvor slutningens søde fløjtemelodier står i sjov kontrast til den forbitrede tekst, hvor en formodet ekskæreste igen står for skud. Vedkommende møder også kritik på albummets første nummer, “Time Back”, der heller ikke strækker langt over de to minutter, men alligevel formår at gennemgå flere spændende passager, end mange indierocknumre gør på tværs af en mere typisk sanglængde. Midtersektionens store 80’er produktion står særligt som et højdepunkt, og stilen optræder ovenikøbet på singlen “Smog”, der kører afsted med energiske trommer og dansegulvets evne til at mindske bekymringer om egen sociale akavethed. Alsidigheden fortsætter på den opløftende “The Water”, hvor de storslåede blæsermelodier formår at få en eskapistisk abstraktion om vand til at lyde som åndelig eufori.

Der er næsten ikke en eneste middelmådig idé på All Of This Will End. Albummet er spækket med fængende indierock, og det eneste problem er sådan set, at der ikke er mere af den. De 11 sange spænder over knap 33 minutter, hvor fem af disse er under to og et halvt minut. Hverken den korte albumlængde eller de korte sanglængder er nu problemer i sig selv. Ønsket om mere musik handler snarere om, at de kortere sange får lov at folde sig helt ud. Flere af sangene mangler simpelthen fyldestgørende afslutninger og progressioner. Den smukke og længselsfulde “Losing” synes nærmest at stoppe uden videre, og sangen kunne sagtens have tålt et stykke mere. Det samme gør sig gældende for den førnævnte “Parking Lot” samt den tunge og guitarbårede “Wasting My Time”, der kun lige når at returnere til sit hovedriff, før vi er videre til næste nummer.

De kortere sange er nu stadig fantastiske lytteroplevelser, og som albummet skrider frem, får sangene tilskrevet ekstra længde, så man virkelig får lov til at høre Indigo De Souza udleve sit omfangsrige potentiale som sangskriver. Sangene er både smukke og rørende men også energiske og finurlige. Og selvom hendes lyd måske ikke er den mest originale i vor tids indielandskab, så er sangskrivningen gennemgående betagende. Med All Of This Will End i bagagen er der i hvert fald lagt op til at årets Roskilde-koncert nok skal blive et af festivalens stærkeste indieindslag.