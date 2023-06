Undertoners guide til Roskilde Festival 2023, Onsdag

Det er altid en særlig følelse, når portene til den forjættede festivalplads endelig åbnes op onsdag eftermiddag. Efter flere dage med campingfester og opvarmningsbands er det endelig blevet tid til et gensyn med de mange ikoniske scener på Roskilde Festival, der har dannet ramme om utallige magiske øjeblikke gennem årtierne.

Orange Scene åbnes i år af det fremadstormende popband Blæst, men allerede en time før den traditionsrige åbningskoncert på hovedscenen er der kræs for kendere på festivalens mindste scene.

Klokken 17.30 kan du nemlig opleve Jake Blount fortolke den amerikanske folkemusik-sangskat gennem en queer og afrofuturistisk linse på Gloria. Normalt rimer americana på »good ol’ boys« fra sydstaterne, men den 27-årige sanger og banjospiller fra Rhode Island skubber på yderst succesfuld vis til genrens vanlige rammer og forventninger.

Det er imidlertid heller ikke til at komme udenom Fever Ray, som måske tager prisen for årets mærkeligste programlægning i forhold til spilletidspunkt og kunstner. Klokken 18.00 indtager hun nemlig Arena, og selvom Karin Dreijer Andersson således får lidt ly for solens forstyrrende stråler, så er det stadig et åbent spørgsmål, om ikke hendes eksperimenterende elektropop havde nydt godt af et senere spilletidspunkt? Ikke desto mindre plejer hun at være garant for mindeværdige øjeblikke.

Mens aftenens program så småt skrider frem, så får vi også et af festivalens første store programclashes for de musikelskere, der ynder at gå på opdagelse blandt de mange små (men vældigt interessante) navne. Klokken 19.15 går London-bandet Big Joanie således på scenen på Gaia, hvor de disker op med en seriøs omgang sort, feministisk punk – og trioen er ikke bange for at eksperimentere med både elektroniske synths eller strygere.

Det lyder jo herligt, men hvis du hellere vil have det rigtig grimt, så må du hellere lægge turen forbi Gloria. 19.30 går det nemlig ned, når støjrockerne Chat Pile flår den intime scene fra hinanden med deres obskønitet af en debutplade, “God’s Country”, fra sidste år. Det amerikanske band skiller sig ud fra mængden af sludgebands gennem en fuldbyrdet fortællelyst, der skinner igennem på det desperate tekstunivers.

Lyder det som for tung kost med al den støj og punk, så er der heldigvis også mulighed for at blive teleporteret væk til Fjernøsten for en stund i selskab med det helt unikke orkester Minyo Crusaders, der spiller 19.30 på Avalon. Oktetten genfortolker nemlig klassiske japanske folkesange i arrangementer »lånt« fra andre verdensmusikgenrer. Hvis du er nysgerrig på at smage en eklektisk sammenkogt ret bestående af både afrobeat, ethiojazz, cumbia, reggae og meget andet krydret med velvalgte japanske krydderier, så er det nu, du skal slå til.

Aftenprogrammet herefter står i høj grad i hiphoppens tegn. Før hovednavnet Kendrick Lamar – som vidst næppe behøver yderligere introduktion eller floskler om hans mange fortræffeligheder – indtager Orange klokken 22.00, så er der dog god grund til at tage plads ved Eos. Klokken 20.45 starter der nemlig en sjælden dobbeltkoncert med først duoen Armand Hammer og efterfølgende Billy Woods solo klokken 21.30.

Billy Woods er en ultraproduktiv og eksperimenterende ordsmed, der siden 2003 har arbejdet benhårdt for at placere sig selv i den absolutte avantgarde inden for undergrundsrap. I 2013 grundlagde han den føromtalte duo Armand Hammer sammen med rapperen Elucid, som siden har udgivet fem yderst anmelderroste albums. Med en psykedelisk lydside og både poetiske såvel som hårdtslående rim, så er altså god grund til at lægge vejen forbi Eos.

Er du ikke til rap, så kan du i stedet vælge at kickstarte din fest i selskab med kaospop-prinsessen Debbie Sings klokken 22.00 på Apollo. Da Undertoner interviewede bagkvinden Sophia Hage kort før sidste års festival, hvor hun spillede i opvarmningsdagene, havde hun endnu ikke det sidste materiale på plads til at kunne spille en koncert i fuld længde. Det gik dog så godt, at hun nu er blevet inviteret tilbage på »den rigtige« festivalplads.

Og så er det såmænd Queens of the Stone Age, der lukker og slukker onsdagsprogrammet klokken 00.15 på Arena. Sidst Josh Homme og kompagni lagde vejen forbi Roskilde Festival blev det til intet mindre end topkarakter her på siden, så forventningerne er mildest talt skruet højt op til årets koncert.