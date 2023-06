Undertoners guide til Roskilde Festival 2023, Søndag

Som altid er opvarmningsdagene på Roskilde Festival en fejring af morgendagens kommende nordiske stjernefrø. Men hvem skal du prioritere? Vi forsøger at give dig et overblik her

Musikprogrammet på årets Roskilde Festival må siges at være spredt – men samtidigt skarpt. Det samme gælder også opvarmningsdagene. Man kan godt mærke festivalens beslutning om at inddrage frivillige, unge talentscouts i bookingprocessen. Pluralismen i udtryk og genrer er der, men lineuppet lader til at have ret dyb fornemmelse for samtlige dele af den kulturelle tidsånd, der måtte summe omkring os.

Foruden en række ikke-musikalske acts, alt fra bæredygtighedstalks med Den Grønne Ungdomsbevægelse til straight-up fælles linedance med Folkehuset Absalon, så byder første opvarmningsdag da også på flere spændende musiknavne.

Der bliver nok rig mulighed for at få hørt sin andel af gængse rytmiske festivalgenrer i løbet af dagene, så overvej at starte i en anden boldgade. Stundom leverer som et af de første violinbåret kammerfolk. Det er violinist Emma Elmøe, der sammen med Villads Hoffmann på vaskeægte renæssance-cittern, startede projektet. Siden da er pianist Julian Svejgaard også stødt til, og trioen viser sig, takket være traditionsbundne klassiske indflydelser og sammenspil i konstant indbyrdes dialog, som en yderst varm og musikalsk dragende stemme i den danske folkemusikscene. De spiller kl. 14:00 på Gaia .

Fra den blide start bliver det hele lidt mere energifyldt, når Agnes Hartwich kl. 16:15 træder ind på Eos. Den unge rocksangerinde, der ofte synes beskinnet i en eller anden tinte af neongrøn, rammer hårdt, når man mærker, hvordan hun bruger sig selv som usikkert og fremmedgjort menneske. Det er tegn på det rå og på det post-punkede i hendes lyd, men produktionen og udtrykket er ofte skåret sådan, at Hartwiches indestængte rocknumre aldrig føles uddaterede. Det er udleverende og stærkt, og det bliver det forhåbentligt også på Eos.

Om aftenen venter fortryllelse. Dansk-tyrkiske Tuhaf spiller på Gaia kl. 20:00, og man kan næsten allerede se deres anatolske psych-lyde besnære Dyrskuepladsen for sig. Tuhafs evne til at fusionere deres gamle indflydelser med friske og nervefyldte tematikker har nydt ros, og deres syrede andolu-rock deler bølge med grupper som Altin Gün og ikke mindst Derya Yıldırım & Grup Şimşek, der også gæster årets festival.

Klokken 21:30 på Gaia byder Dejah Makar op til ægte R&B-fest. Det blandes dog også med dancehall, reggaeton og ikke mindst en ægte unfuckwithable attitude. Blandt andre ting er den egyptisk-danske sangerindes hårdtslående rap på numre som ”Bratty” og ”Real Stunna” imponerende, og man kan kun håbe, hun tager samme selvsikre energi med til sig til sin Roskilde-koncert.

Tag derefter turen videre til hyperpoppen, der er efterhånden synes at være så cementeret, som en subgenre kan være. I år får vi fornøjelsen af Sonic Girl, der kl. 22:15 på Eos kommer til at tage os alle på en tur ind i sit særegne popunivers. Hendes konceptuelle samlethed og insisteren på en slags postkulturel identitet skinner dog først og fremmest også igennem, og det er måske det, der gør hendes hjerteknuste hyperpop så særligt dragende.