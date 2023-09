Fredagssinglr’: Fine – Remember the Heart

Fine Glindvad er formentlig stadigvæk bedst kendt i det danske musiklandskab som forsanger og sangskriver i electropopprojektet Chinah, men nu er det så småt på tide, at man retter øjne og ører i retningen af hendes soloprojekt med det ligefremme navn ‘Fine’. Der er nemlig kommet to singler siden juni måned: “A/B” – en lo-fi slackersang med guitarassistance fra Baby In Vains Lola Hammerich, og i dag er så landet opfølgeren “Remember the Heart”, der om muligt er endnu mere æterisk og drømmende. Ja, man kan faktisk risikere at forsvinde helt ind i sig selv, men, wauw, det er rart!

På god gammeldags DIY-manér har Fine Glindvad egenhændigt indspillet, produceret og mixet sangen, hvilket både kommer til udtryk i den minimalistiske instrumentering og det sammenhængende lydbillede, der mest af alt minder om artworket – en utydelig hvid sky i et ocean af gråt. Men det utydelige i nummeret er lige netop dets styrke. Man glemmer helt tid og sted, når Fines yderst behagelige vokal hviskes lige ind øret, mens guitar og trommer i et næsten sneglende tempo jazzer rundt underneden. Sangen gør ikke meget væsen af sig selv, men de få elementer, som Fine har udvalgt gør hele arbejdet: Man får det behageligt indeni.

Sangen befinder sig et sted mellem Lowly og Clarissa Connelly, men med popstrømninger fra både 90’ernes slackerrock og 70’ernes folk. Alt i alt en rigtig fin forening, der balancerer mellem det anonyme og det kradse på fineste vis.

“Remember the Heart” er måske ikke den solskins-sommerbanger, som mange kunne gå og savne i disse dage – til gengæld er den det perfekte soundtrack til den grå virkelighed, vi befinder os i. Og når omkvædet rammer som tidevandets flod, og guitarerne beskedent brummer i baggrunden, så forstår man minimalismens styrker.

“Remember the Heart” er den anden single fra soloartisten Fine. Sangen er udgivet af det København-baserede pladeselskab Escho.