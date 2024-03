10 soundtracks til din lykkelige kærlighed

Der findes næppe noget bedre end gengældt kærlighed. At se ind i smukke øjne, der ser det smukke i mine øjne. At glæde sig til at se den anden hvert sekund, man ikke er sammen. At kigge ind i fremtiden og fundere over, hvordan livet ser ud for os i stedet for mig.

Det eneste problem er, at man pludselig skal stoppe med at høre den sad bastard-musik, man har hørt hele livet. Eller det skal man selvfølgelig ikke. Og det gør man selvfølgelig ikke. Men man skal i hvert fald begynde at høre noget andet også. Og man kan lige pludselig hive noget helt andet ud af det, man egentlig troede bare var sad bastard-musik.

For at være helt ærlig, så er musik-oplevelsen mere klar, mere destilleret, mere ren og mere intens, når man ikke er lykkelig forelsket. Og på en måde er det jo logisk nok. Når musikken er din eneste gengældte kærlighed, så er musikken – well – din eneste gengældte kærlighed. Den konkurrerer ikke om din tid med nogen. Den konkurrerer ikke om din sjæl med nogen.

Til gengæld er musikken mere spændende når man er lykkelig forelsket. Den skal stramme sig lidt mere an, når man ikke bare godtager den ene kliche efter den anden (fordi de gjorde så dejligt ondt). Og så kan den også vokse mere, fordi den pludselig kan forbindes med det væld af nye spændende sindstilstande, som et lykkeligt parforhold (og forældreskab) giver én.

Når alt det så er sagt, så er jeg egentlig nok lidt i tvivl om, hvad der helt præcist er lykkelig kærligheds-musik. Jeg tror måske, at det er endnu mere individuelt en ulykkelig kærlighedsmusik. Jeg er kort sagt i tvivl om, hvorvidt I kan bruge det her til noget.

Men altså: For tyve år siden var jeg ulykkeligt forelsket. I dag er jeg lykkeligt forelsket. Her er det nye soundtrack.

Beach Boys – God Only Knows

OK, vi begynder med en let én. Fra den allerførste tone ved man bare, at der er tale om et højtideligt og elskeligt stykke musik. Og den simple præmis, at en så ren og klokkeklar kærlighedssang starter med linjerne »I may not always love you.« Næsten lige så genialt som vokalharmonierne.

Lemonheads – Into Your Arms

Som alt hvad Evan Dando rører ved, er ”Into Your Arms” fantastisk i al sin simpelhed. At vide, at der er en sikker havn. Et trygt sted. Én der altid er der for én. Til tonerne af en melodi, der kan gentages igen og igen.

Al Green – Let’s Stay Together

Er vi tæt på klicheerne her? Muligvis, men holy smoke, hvor klicheerne bare holder, når Al Green fremfører dem. Han synger ikke »I’m so in love with you.« Han synger »I’m / [pause] / I’m so in love with you.« Jeg er forelsket i den pause.

The National – Slow Show

Måske handler det om kærlighed til en partner. Måske til en søn eller datter. Men altså: »You know I dreamed about you / for 29 years before I saw you.« Nuff said.

Gigolo Aunts – Where I Find My Heaven

For nogle folk er soundtracket til Dum og dummere måske ikke det mest oplagte sted at finde en top 10-kærlighedssang. Men for at parafrasere Bill Murray: »Folk kan lide blodpølse. Folk er idioter.« “Where I find my heaven” er ren kærlighed til både kæresten og livet.

The Shins – Simple Song

Jeg tror måske, jeg er sikker på, at dette er en kærlighedssang. Det føles i hvert fald sådan. Kærligheden er større end musikken, men musikken hjælper kærligheden godt på vej. Det er “Simple Song” et af de bedste beviser på.

Otis Redding – My Girl

Og apropos simpelt, så er “My Girl” en gang imellem bare det, der skal synges. »I’ve got sunshine on a cloudy day.« Så kan det ikke siges tydeligere.

Death Cab for Cutie – I Will Follow You Into the Dark

Der er noget dejligt ikke-klichefuldt åbenlyst over den her. Kærligheden er større end både livet og døden, og den vader lystigt og tårefremkaldende rundt imellem dem.

Big Star – Thirteen

Jeg mødte ikke mit livs kærlighed, da jeg var 13 år. Og jeg tror ikke, at jeg var specielt lykkeligt (eller ulykkeligt) forelsket det år. Men jeg er helt med på, hvad Chris Bell har gang i med den genistreg her. Er det lykkeligt? Det er i hvert fald ikke ulykkeligt. Det er bare livet og kærligheden, når verden for alvor åbner sig.

Jason Isbell – Relatively Easy

Jason Isbell ramte med pladen Southeastern det helt perfekte sweet spot, hvor smerten er langt nok væk til, at man er lykkelig og tæt nok på til, at det betyder noget. »Here with you, there’s always something to look forward to.« Kærlighed er det bedste der findes. På grund af – ikke på trods af – at det er »relatively easy.«