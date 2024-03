Fredagssinglr: Omsorg – Resurgence

For lidt over et år siden albumdebuterede post-hardcoretrioen Omsorg fra Aalborg med den fænomenale plade Moments, Movements. Med dens sans for gode melodier, voldsomt følelsesladede vokalleveringer og utroligt aggressive smadder-instrumentering var det en af 2023’s bedste rockplader. Til maj er de igen klar med en udgivelse, den fire sange-lange EP Echoes, og i dag smider de førstesinglen, “Resurgence”, på gaden.

I klassisk hardcorestil åbnes ballet af et enligt guitarriff, inden resten af bandet sætter i gang. Et fængende tema, der er lige dele melodisk og voldeligt, præsenteres, og bandet udnytter effektfuldt dualiteten i Jan Fenger og Trong Les dobbeltvokaler. Fengers brutale lead og Les mere uskolede backingskrig komplimenterer hinanden ustyrligt godt i det hæsblæsende støjkaos af en intro. Omsorg mestrer særligt dynamikken, og “Resurgence” skifter spor og tempo af flere omgange på blot to minutter, men nummeret taber aldrig pusten. Især Mads Skannerup afsøger alle områder af sit trommesæt med en imponerende hastighed, mens Le og Fengers forstærkere er halvt ved at brænde sammen. Det er en rimelig massiv omgang, men før man får set sig om, er det helt ovre. Et kort, euforisk cirkelspark af en sang.

Meget tyder på, at Omsorg fortsætter, hvor de slap med sidste års album, uden at miste noget af deres vildskab eller vitalitet. Der er uanede mængder rå følelse, ømhed, smerte og utæmmet energi i deres tætpakkede emocore-verden, og “Resurgence” står allerede frem som en af de mest fængende sange i aalborgensernes diskografi. Mon ikke man snildt kan glæde sig til hele EP’en Echoes lander lige godt halvanden måned, inden bandet skal give os en ordentlig rusketur på Roskilde Festival? Omsorg er i hvert fald godt i gang med at cementere sig som et af de mest interessante bands på den danske hardcorescene.

Omsorg udgiver EP’en Echoes den 17. maj, og til sommer spiller de under First Days på Roskilde Festival 2024.