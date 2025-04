Fredagssinglr: Merete Ørting Lahey – Interregnum

En ensom guitarfigur finder sammen med en sagte orgelklang på Merete Ørting Laheys single ”Interregnum”. Bag den latinske titel gemmer sig betegnelsen for den kongeløse tid mellem to regenter (”kongen er død, kongen leve!”). Lahey, der har en baggrund som klassisk pianist, arbejder på sit kommende album, Den fulde virkelighed, sammen med guitarist Oliver Hoiness (medlem af Skammens Vogn og guitarist for Kira Skov) og Mathias Holm Jørgensen fra Girls in Airports. Samarbejdet har resulteret i et stykke støvet (i ordets bedste forstand) americana, hvor længslen og følelsen af at leve i en mellemtid mellem to lykkelige perioder står klart frem.

»Der udspringer blomstring / Midt i maj,« synger Lahey forventningsfuldt. Midt i stilstanden er der en overgang fra en gold tid til en frodig verden af muligheder. Som Lahey synger det, lyder det selvsagt som “Midt i mig” og ikke ”Midt i maj”. Billedet af det blomstrende landskab bliver en måde at pege frem mod et andet syn på det følelsesmæssige landskab og verden i al almindelighed.

Hoiness’ guitar fylder ikke meget i nummeret; det er små, omhyggeligt placerede triller over de atmosfæriske lydflader, den præcise bas og den afdæmpede rytme. Guitarens tremolo rummer samme skrøbelighed som Laheys stemme. De bliver hinandens duetpartnere.

”Interregnum” arbejder ikke med store dynamiske kontraster. Alligevel er man ikke i tvivl om, at det er en overgangsfortælling. Som lytter skal du lytte til teksten og mærke de nye toner, den varsler. Det lyder som et forår, selvom instrumentalen stadig er dækket af rimfrost. Tilsammen befinder nummeret sig efter tabet, men før den endelige overvindelse. Helt tiden lidt på vej. Blomstrende på spring.

“Interregnum” udgives d. 18. april og er tredje singleforløber for Merete Ørting Laheys debutalbum, ‘Den fulde virkelighed’, som udkommer d. 25. april.