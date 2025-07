Roskilde Festival 2025: Onsdag 02.07.25, del 3

Portene til festivalpladsen var næsten kun lige sparket op, da et lille, men smilende publikum samlede sig foran Eos, hvor Mina Okabe trådte frem på scenen i en lang, rød kjole og satte sig til rette. Den dansk-japanske sangerinde, født i New York, havde en blid tone, der stille og roligt trængte gennem den opvarmede folkemængde, mens koncerten åbnede med “Miss Those Days”, hvor man kunne mærke, at det var et særligt øjeblik for Okabe – der gæstede festivalen for anden gang oven på debuten på Countdown tilbage i 2022 – at være tilbage på Roskilde Festival.

Med en lys guitar fyldt med søde toner skabte hun en blød og kærlig stemning, der flød ud over publikum, men de afdæmpede og nærværende numre skabte en rolig oase her midt blandt festivalens ellers højlydte feststemning. Det var tydeligt, at det kunne være et svært tidspunkt for publikum at bevare koncentrationen, da mange foran scenen allerede var i festhumør, men Okabe bevarede sin rolige energi og tilstedeværelse og førte sine tilhørere igennem en intim og blid koncertoplevelse, der ramte en fin balance mellem melankoli og varme – perfekt for dem, der søgte et stille pusterum på en travl festivaldag – inden hun sent i sættet diskede op med hittet “Every Second”; udført med en afslappet og næsten sexet vibe, som landede helt rigtigt blandt publikummet.

Kort efter begyndte regnen at sile ned, men det lod ikke til at slå et af Danmarks helt store pophåb Annika ud af kurs, da hun trådte frem på festivalens hovedscene i hvid tanktop, orange negle og med en energi, der nægtede at blive dæmpet. Med åbningsnummeret, “Så meget jeg ikke fortæller”, kom hun godt fra start med den energi, hun på kort tid er blevet kendt for, samtidig med at hun gjorde Orange Scene til et sted, hvor hun skulle ud med alt, hun måtte have på hjerte. »Jeg står her i regnen – luk mig ind,« sang hun med et stort smil, mens hun både udviste sårbarhed og fremstrakt fuckfinger.

Annika er kun 19 år, men de to seneste år af hendes karriere har fortjent sendt hende til tops på hitlisterne i både Norge og Danmark, men det er især i liveformat – hvor hun onsdag skabte sin egen fest fra start – at hun for alvor stråler. Under “Jeg er din” landede det hele i samarbejde med hendes kor iklædt blå denim, regnen, varmen og fællesskabet. Sira Jovina kom ind som feature, og den norske rapper Marstein fik alle – selv dem der stadig var i campen – til at synge med på megahittet “Sammen” i en virkelig god performance fra alle de unge talenter. Midt i det hele svedte publikum i både regn og hedebølge, mens Annika roste dem for at være med. »Jeg har haft et fucking sindssygt år, og det fucking kulminerer nu,« råbte hun, tydeligt rørt. Og det gjorde det. Selv kritikere på diverse sociale medier, der har kaldt hendes vokal utydelig på klubjobs, måtte overgive sig. Hun fandt sin stemme her, og den var mere end klar til Roskilde Festival.

Men så skete det bizarre – både til publikums og Annikas egen forbavselse – at lyden røg midt i “Knuser hjerter”, som mere end nogen anden er den sang, der kickstartede hendes karriere. Højtalerne sprang, men publikum og Annika både dansede og sang videre, inden sangerinden måtte forlade scenen. Hun vendte dog tilbage og prøvede igen, men højtalerne svigtede endnu engang, hvilket kun affødte en endnu større reaktion fra publikummet, der skreg efter at få hende tilbage. Uden held.

Det var selvfølgelig allermest synd for den unge Orange-debutant, som havde utrolig godt fat i sit publikum og var i gang med at give enhelt igennem solid optræden. Publikum sang videre i, hvad der føltes som flere minutter, indtil de ikke kunne mere og lettere skuffede måtte forlade et show fuld af liv.

Technoen pumpede tungt ud af højtalerne, og hele Orange Scene hoppede med under det regnskyl, som alle havde enten forventet eller frygtet, da Charli XCX sang »I’m you, you’re number one,« med sin karakteristiske sexede energi, mens hun tog publikum med på en intens og vild fest blandt tordenbygerne. Der var så mange hænder i vejret, at det kunne være svært at se noget ude på græsplænen – medmindre man var rigtig tæt på – og de knap så høje mennesker måtte i stedet følge med gennem folks telefoner, som nærmest alle havde oppe under store dele af koncerten. Det tog dog ikke noget fra energien, som stadig var ustoppelig, mens alle os, som stod særdeles tæt – svedige og glade – også kunne iagttage Charlis visuals, som vanen tro var fyldt med et stærkt GIRL-tema.

Med et glas vin i hånden, iført crop top og en kort nederdel, viste den hypede megastjerne tydeligt, at hun ejede festivalen. Hendes TikTok-hit ”Apple” satte gang i hele pladsen, og fik folk til at kaste sig ud i den ikoniske “Apple Dance”, som den amerikansk singer/songwriter Conan Gray fik lov til at vise trinnene til på pladsens storskærmene, mens ”Party 4 U” havde en helt særlig vibe – især for alle de af os, der nærmest krævede Charlis helt særlige BRAT-energi. Undervejs lagde hun sig selv ned i regnvandet på scenen og dansede rundt, mens hun også selv levede sig fuldt ind i festen, og da hun mod slutningen satte det bastante Icona Pop-samarbejde ”I Love It” på, gik pladsen fuldstændig amok.

Kort sagt: Ingen blandt publikum kunne undgå at feste med, hvis de var til stede foran Orange Scene onsdag aften.

