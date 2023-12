Fredagssinglr’: Love People – Day By Day

Hvis du finder dig selv sukke dybt ved tanken om kortere dage og konstant drømmer om charterrejser og farverige hawaiiskjorter, har jeg nogle opmuntrende nyheder med til dig. Den klassiske indiepop-duo Love People er landet midt i december med en musikalsk kur til vinterdepression, hvor tonerne er som et tropisk tilflugtssted, der trækker dig væk fra hverdagens trummerum. Kuren hedder “Day By Day” og er duoens andet udspil mod deres kommende EP True Affection. På trods af singlens enkle udtryk udmærker den sig ved sin modenhed og friske groove, der sætter gang i fodbeklædningen.

“Day By Day” udspringer af forsangeren Christian Kiers’ personlige oplevelse med at bryde med en langvarig partner fra hans 20’ere og navigere gennem et nyt liv hver for sig i deres 30’ere. Sangen indfanger det følelsesmæssige landskab af at starte forfra og udforsker de nuancerede aspekter af at tage skridt ind i en ny æra af individuel udvikling.

Og ud over gruppens lyriske univers kan det musikalske udtryk siges at have rykket sig fra deres debutalbum under samme navn, som The Chemical Brothers synger i “Leave Home”: »Brothers Gonna Work It Out.« Den nye single drejer gruppen i en mere blød og indiepoppet retning, hvor eksempelvis sange fra debutalbummet såsom “Finally Estranged” emmer af postpunk i kombination med energiske baslinjer og i stil med 80’er-ikonerne The Smiths.

Med “Day By Day” har duoen bevæget sig mod det mere simpelt og synth 80’er-poppede indieudtryk. Og imens det lækre groove padler derudad, mærker man mødet mellem instrumentering og vokalens både klangmæssige melankoli og laissez-faire attitude. Det er en kontrast, der i al sin enkelthed fungerer og klæder deres stil. Og det klæder bestemt også lytteren, når de forlader vinterkulden i de fire minutters tid, som sangen varer.

Love People udgiver EP’en True Affection d. 9. februar.