Fredagssinglr’: Smag På Dig Selv – PVC (Polyvinylchlorid)

Hvis du ikke kender Smag På Dig Selv, og ikke allerede er fanget af det inciterende navn, så bliver du det nok i løbet af de første 10 sekunder af “PVC (Polyvinylchlorid)”. Hvad der lyder som et gøglerkapret damplokomotiv pumper ind i dine øregange og tager dig med på en uventet genreomvæltende tur til dansehelvede.

Smag På Dig Selv er en instrumental fristadstrio, der rent musikalsk inkarnerer det frie i freejazz. De lægger sig nemlig i slipstrømmen af både eksperimenterende brassgrupper som eksempelvis Sons of Kemet, men trækker også i høj grad på en punket tradition for politisk ravage og – hold nu fast – sågar technoens eller eurodancens dansegulve. Gruppen, som består af en trommeslager, baryton- og tenorsaxofonist, har udgivet to EP’er og er nu albumaktuelle til foråret.

Som en forsmag herpå er “PVC (Polyvinylchlorid)” aldeles pirrende. En ond baryton rumler et heftigt breakbeat ind. Det kunstige og nærmest industrial-agtige islæt kontrasteres dog herligt af det faktum, at de freestyle-klingende trommer bliver spillet akustisk, og af den varme, jazzede tenorsaxofon. Gruppen har tilsyneladende inviteret flere elektroniske elementer ind i deres lyd, og den infernalske knitren, der underbygger nummeret og forstærkes hen mod slutningen, som tilfører det en eksplosiv retning. Det er et kort nummer med dets 02:50 minutter, men staminaen er kraftig nok til, at man bliver revet rundt, som i manegen på et absurd, hedensk cirkus.

Som vores anmelder skrev i forbindelse med gruppens hæderkronede Roskilde koncert i 2022: efter sådan en omgang skulle man ikke hjem – »man skulle videre.« Sådan bliver din fredag nok også, hvis du lytter til “PVC (Polyvinylchlorid)”, og det vil jeg anbefale dig at gøre!

Smag På Dig Selv udgiver deres debutalbum d. 12. april 2024, og gruppen indleder det kommende år med en Danmarksturné fra januar til september 2024.