Fem skarpe til Høst Møn: »Enhver lille ø eller havn med noget sol og selvrespekt har efterhånden en festival«

Snart løber sommerens sidste festival af stablen ved Hårbølle Strand på halvøen Møn, hvor Høst Møn disker op med et alsidigt program, havudsigt og fællesspisning. Undertoner har talt med Kasper Boye, formand for foreningen der driver festivalen, om vækstlagsfestivalen der ikke vil have vokseværk.

I Danmark elsker vi festivaler og er et af de lande i verden med allerflest musikfestivaler pr. indbygger. Hvordan skiller Høst Møn sig ud fra mængden? Og hvor vigtigt er det for jer, at I skiller jer ud fra de andre, mindre danske festivaler?

» Enhver lille ø eller havn med noget sol og selvrespekt har efterhånden en festival, men med seks år bag os føler vi efterhånden, at vi har fået skabt en ret unik ting, hvis du kan lide campingpladsvibe mellem hav og skov med billigere øl end på nogen anden festival (måske), lækker mad og et ambitiøst musikprogram,« svarer Kasper Boye, formand for foreningen Høst Møn.

»Det er ikke et princip i sig selv, at vi adskiller os fra andre festivaler, men det er nok uundgåeligt, at vi kommer til at gøre det. Både fordi vi er en rent frivilligdrevet og altså 100 % non-profit festival, der slipper for at leve op til alle mulige kommercielle hensyn, og fordi vi værner meget om uafhængigheden i vores musikalske profil.«

»Der er flere af de små og ambitiøse øfestivaler, vi altid har lidt overlap med i programmet, men du kommer ikke til at opleve vores program noget andet sted. Og du får ikke bare et fabelagtigt og også udfordrende program, du får det i de smukkeste omgivelser på vores yndlingscampingplads lige ud til havet ved Hårbølle Strand på Møn.«

Høst Møn er ikke bare musik, man får også fællesspisning og camping med i billetprisen. En slags all-inclusive festival-oplevelse. Hvis du skal sætte procenter på, hvad fylder hvert af de tre elementer så i den oplevelse, I gerne vil skabe? Musikken, maden og oplevelserne ved campinglivet?

»Vi er først og fremmest en musikfestival, så det må blive 70 procent musik og 15 procent til henholdsvis måltider og oplevelser, selv om det er lidt svært at sætte procenter på, da det hele er vigtigt for os og afgørende for helhedsoplevelsen.«

»Vi er priviligerede ved at have fået vores beliggenhed ved havet forærende, så den del skal vi nærmest ikke gøre noget for. Det er bare overlegen skønhed helt af sig selv. På madsiden prioriterer vi fællesspisningen. De første år lavede gæsterne maden sammen, men det blev for kompliceret, som festivalen voksede. I år har vi Madlab som leverandør af nærmest alle måltider, mens de lokale Velfærdskød står for grill af kød i virkelig høj kvalitet, så man kan få lidt af hvert.«

Nu har Høst Møn eksisteret siden 2018 og er derfor ikke helt en “ny” ung festival længere. Hvad er ambitionerne på sigt for Høst Møn? Skal den vokse sig større eller har festivalen fundet et godt leje allerede nu?

»Vi har et perfekt leje. Vi er under 1.000 mennesker alt i alt, og det er ideelt til vores beliggenhed. Hvis vi begynder at vokse, vil kvaliteten måske begynde at dale lidt for publikum, og det ønsker vi ikke.«

»Vi er og bliver en lille festival, men det sætter ikke loft for vores ambitioner, og vores udvikling handler om at forbedre detaljerne og udfordre os selv og vores publikum år efter år. Vi ligger også i et naturskønt og beskyttet område, så det er kritisk, at vi værner om dette. Derfor bliver vi, hvor vi er størrelsesmæssigt.«

Hvis du skal beskrive Høst Møns musikprofil med tre ord, hvilke ville det så være?

»Kvalitet. Ambition. Udfordring.«

Og hvis du så får lov til at komme med en lidt længere beskrivelse, hvordan vil du så beskrive jeres musikprofil? Hvad er vigtigst, når I vælger hvilke kunstnere, der skal pryde programmet?

» Vi har en lang række parametre, vi booker ud fra, nogle meget konkrete og andre lidt mere ubevidste. Vi har én hovedscene, hvor hele publikum mødes til koncert, så det er vigtigt, at det er kunstnere, der kan løfte den opgave. Selv om vi er en lille festival, vil du alligevel have 600 til 900 mennesker at spille for, hvilket jo er større end mange spillesteder. Det kræver kunstnere med en vis erfaring og kvalitet.«

»Kvalitet er selvfølgelig et svært begreb, men vi er meget begejstrede for musikere med en rimelig klar identitet og et vist ambitionsniveau. Vi vil gerne både have støj og skønhed, ungdom og modenhed, ren energi og kunstnerisk dybde. Samtidig med det skal de jo også kunne bære et publikum og skabe den fællesskabsfølelse og løft af energi, som for os er så vigtigt for en festival.«

»Vi er nok generelt set i den øverste del af vækstlaget, men især i år har vi flere navne, som er lidt mere genkendelige som Baby in Vain, Blaue Blume, Palace Winter og Goss. Hvert år har vi også mindst ét navn fra vores venner og faste samarbejdspartnere i Crunchy Frog, og i 2024 er det helt fabelagtige Yune, der har deres andet album på vej i september.«

»Vi har også fokus på at trække bands fra andre skandinaviske lande til, og har de sidste år både haft islandske Mammut og Hurula, Sista Bossan og Jenny Wilson fra Sverige. I år har vi årets upcoming navn ifølge svensk Gaffa, Svart Ridå, til at fortsætte den tradition.«

»Som vores programmer igennem årene viser, har vi altid en ret høj grad af diversitet, og derudover er det helt afgørende for os at betale kunstnerne ordentligt, så alle, der spiller på Høst Møn, får minimum en tarif. Der er ingen, der tjener styrtende hos os, men alle får professionel betaling og behandling, for det mener vi, at musikere har krav på.«

Høst Møn finder sted den 30.-31. august ved Møn Camping. Festivalen er pt. udsolgt. På musikprogrammet i år finder man navne som Goss, Yune, Elias Rønnenfelt, Pleaser, The Tremolo Beer Gut, Selvhenter, Baby in Vain og Tender Youth m.fl.